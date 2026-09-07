Toyota verschiebt die Markteinführung des vollelektrischen Highlander EV

Wie Nikkei Asia berichtet, hat der japanische Automobilriese Toyota den Verkaufsstart seines brandneuen, vollelektrischen Highlander EV Crossovers leicht nach hinten verschoben. Ursprünglich war geplant, das große Familien-Elektroauto Mitte 2026 auf den Markt zu bringen. Da die Ingenieure jedoch mehr Zeit für letzte Anpassungen und zusätzliche Tests benötigten, wurde der Verkaufsstart auf 2027 verlegt. Dies berichtet Ixbt.com .

Dem neuen Zeitplan zufolge wird der Highlander EV voraussichtlich Mitte bis Ende 2027 bei den Kunden eintreffen. Die Verzögerung kann zwischen 4 und 12 Monaten liegen. Auf dem Automobilmarkt werden solche Verzögerungen oft vorgenommen, um technische Mängel zu vermeiden und die Produktqualität zu gewährleisten. Toyota hat sich für einen vorsichtigen Ansatz entschieden, um kein „unfertiges“ Produkt auf den Markt zu bringen und den Ruf der Marke nicht zu gefährden.

Technische Daten und erwartete Funktionen

Bisher nennen die Experten von Toyota keine genauen technischen Gründe für die Verzögerung. Dennoch ist klar, dass dieses Modell eine Schlüsselrolle in der Strategie des Unternehmens für den Elektrofahrzeugmarkt spielt. Nachdem sich die japanische Marke viele Jahre lang auf Benzin- und Hybridfahrzeuge spezialisiert hat, hat sie beschlossen, ihr erstes vollelektrisches Crossover unter dem bekannten und geschätzten Namen Highlander einzuführen.

Nach vorläufigen Angaben wird das Modell Highlander EV in mehreren Varianten angeboten. Die Basisversion mit Vorderradantrieb soll mit einer Ladung etwa 462 Kilometer weit kommen. Bei der teureren Version mit vergrößerter Batteriekapazität soll dieser Wert sogar über 515 Kilometer liegen.

Marktauswirkungen und Perspektiven

Andere wichtige technische Parameter des Elektroautos, wie die genaue Batteriekapazität, die Leistung der Elektromotoren und die Schnellladegeschwindigkeit, bleiben jedoch geheim. Das Unternehmen hat auch noch keinen geschätzten Preis für das neue Flaggschiff-Crossover mit drei Sitzreihen bekannt gegeben. Dies bedeutet, dass sich die Wartezeit für Autoliebhaber weiter verlängert.

Experten gehen davon aus, dass Toyota versucht, Fehler auf dem hart umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge zu vermeiden. Da die Nachfrage im Segment der großen Crossover mit drei Sitzreihen hoch ist, ist es von großer Bedeutung, jedes Detail des Fahrzeugs perfekt auszuarbeiten. Infolgedessen müssen die Kunden einige Monate länger warten als geplant; das genaue Datum für den offiziellen Verkaufsstart wird in naher Zukunft erwartet.