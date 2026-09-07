5-Tore-Drama im Vélodrome: Marseille verliert zu Hause gegen Paris FC

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Der 3. Spieltag der Ligue 1 endete mit torreichen Partien und überraschenden Ergebnissen. Im Topspiel des Spieltags empfing der berühmte Olympique de Marseille den ambitionierten Paris FC unter der Leitung von Liam Rosenior und musste sich vor heimischer Kulisse mit 2:3 geschlagen geben. Die Gäste sicherten sich wichtige 3 Punkte, sprangen auf 7 Zähler und kletterten auf den 2. Tabellenplatz, während Marseille mit 3 Punkten auf den 10. Rang abrutschte.

Drama im Vélodrome: Sinayokos Hattrick und der entscheidende Elfmeter in der 86. Minute

Das Duell in Marseille begann von der ersten Sekunde an mit einem rasanten Tempo:

Blitzstart in der 1. Minute: Die Gäste schockten das Stadion sofort, als Sinayoko mit einem präzisen Schuss die Führung erzielte;

Guiris kämpferischer Doppelpack: Marseille glich in der 8. Minute durch Guiri aus. Doch in der 19. Minute schnürte Sinayoko seinen Doppelpack und brachte die Pariser erneut in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 53. Minute, traf Guiri erneut zum Ausgleich (2:2);

Der entscheidende Treffer in der 86. Minute: Als das Spiel auf ein Unentschieden zuzusteuern schien, verwandelte Sinayoko einen vom Schiedsrichter zugesprochenen Elfmeter eiskalt, feierte seinen Hattrick und bescherte Paris FC einen sensationellen Sieg (2:3).

6-Tore-Spektakel von Straßburg auswärts und wichtiger Erfolg für Rennes

Auch in den anderen Partien des Spieltags gab es offensiven und dramatischen Fußball zu sehen:

Torregen in Troyes (2:6): Straßburg zeigte auswärts eine beeindruckende Show und erzielte gleich 6 Treffer. Ein Doppelpack von Amo-Ayeau sowie Tore von Ortega, Susa, Reyna und Harder verhalfen dem Team zu 6 Punkten und dem Sprung auf den 6. Platz;

Rennes kehrt mit einem Auswärtssieg zurück (1:2): Bei Angers ging Rennes dank eines Treffers von Frankowski in der 9. Minute und eines Eigentors in der 17. Minute in Führung, sicherte sich 7 Punkte und festigte den 5. Tabellenplatz.

Ligue 1. 3. Spieltag. Offizielle Spielberichte

Marseille — Paris FC 2:3

Tore: Guiri (8, 53) — Sinayoko (1, 19, 86 Elfmeter).

Troyes — Straßburg 2:6

Tore: Mille (9), Le Dordon (90+5) — Ortega (40), Susa (42), Reyna (57), Amo-Ayeau (85, 88), Harder (90+2).

Angers — Rennes 1:2

Tore: Carlen (35) — Frankowski (9), Lefort (17 Eigentor).

Glauben Sie, dass Marseilles unbeständiger Saisonstart auf defensive Schwächen zurückzuführen ist, oder ist der Paris FC unter Rosenior tatsächlich die Überraschungsmannschaft der Ligue 1? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!