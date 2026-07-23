Barcelona gibt nächsten Transfer bekannt: Karim Adeyemi wechselt zu den Katalanen

Der spanische Klub Barcelona setzt seine Aktivitäten auf dem Sommertransfermarkt fort. Nach dem Transfer von Anthony Gordon haben die Katalanen offiziell die Verpflichtung von Borussia Dortmund-Stürmer Karim Adeyemi bekannt gegeben. Dieser Transfer gilt als wichtiger Schritt zur Verstärkung der Offensive des Teams unter Hansi Flick. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com beläuft sich die Gesamtsumme des Transfers auf 29 Millionen Euro. Davon sind 22 Millionen Euro eine garantierte Ablösesumme, während die restlichen 7 Millionen Euro in Form verschiedener Boni gezahlt werden. Zudem erhält Borussia Dortmund eine prozentuale Beteiligung an einem zukünftigen Weiterverkauf des Spielers. Der talentierte deutsche Flügelspieler hat bei den „Blaugrana“ einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben.

Veränderungen im Angriff

Karim Adeyemi ist Barcelonas zweiter großer Neuzugang in diesem Sommer. Zuvor hatte der Klub 80 Millionen Euro für Anthony Gordon von Newcastle United ausgegeben. Mit der Ankunft von Adeyemi ist der Flügelangriff des Teams nun komplett. Hansi Flick stehen nun neben Stars wie Raphinha und Lamine Yamal auch der schnelle deutsche Flügelspieler zur Verfügung.

Gleichzeitig gibt es auch Abgänge im Kader. Marcus Rashford, der die letzte Saison auf Leihbasis bei den Katalanen verbrachte, hat das Team verlassen. Die Führung von Barcelona entschied sich, die mit Manchester United vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro nicht zu ziehen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um finanzielle Ressourcen für neue Transfers zu schonen.

Zukunftspläne und neue Ziele

Adeyemi wurde in seiner Jugend in den Akademien von Bayern München und RB Leipzig ausgebildet und spielte seit 2022 professionell für Borussia Dortmund. Im Trikot der Dortmunder absolvierte er 146 Spiele und erzielte 36 Tore. Seine Schnelligkeit und sein Dribbling dürften gut in die taktischen Konzepte von Hansi Flick passen.

Barcelona wird sich nun darauf konzentrieren, Spieler zu verkaufen und den Kader auszubalancieren. Der Klub benötigt mindestens einen Innenverteidiger und einen Mittelstürmer, der Robert Lewandowski ersetzen kann. Aymeric Laporte gilt als Hauptkandidat für die Defensive, während im Angriff der große Traum von Präsident Joan Laporta weiterhin Julian Alvarez von Atletico Madrid bleibt.

Diese Transfers zeigen, dass Barcelona in der nächsten Saison ernsthaft um den Titel in der La Liga sowie in der Champions League mitspielen will. Der neue Trainer Hansi Flick möchte den Spielstil der Mannschaft mit Hilfe der deutschen Spieler, die er gut kennt, grundlegend verändern.