Real Madrid besiegt Inter

Real Madridstartete mit einem Sieg gegen Inter in die Ligaphase der Champions League 2026/27. Im Madrider Santiago-Bernabéu-Stadion gewannen die Gastgeber mit 2:1.

Der Torreigen wurde in der 14. Minute eröffnet. Kylian Mbappé brachte Real Madrid in Führung. In der 23. Minute erzielte Federico Valverde das zweite Tor für die Gastgeber.

Inter gelang in der zweiten Halbzeit der Anschlusstreffer. In der 77. Minute traf Carlos Augusto für die Italiener. Inter konnte jedoch in der verbleibenden Zeit kein weiteres Tor erzielen, und das Spiel endete 2:1.

In der Statistik dominierte Inter den Ballbesitz. Die Mailänder hatten 59 % Ballbesitz, während Real Madrid auf 41 % kam.

Auch bei den Torschüssen waren die Gäste überlegen: Inter gab 15 Schüsse ab, Real Madrid 9. Bei den Schüssen aufs Tor führten jedoch die Gastgeber mit 6:5.

Inter spielte 565 Pässe mit einer Genauigkeit von 95 %. Real Madrid brachte 362 Pässe mit einer Genauigkeit von 87 % an den Mann.

Im Spiel beging Real Madrid 12 Fouls und erhielt 1 gelbe Karte. Die Spieler von Inter begingen 10 Fouls und sahen 3 gelbe Karten. Bei den Eckbällen führten die Gäste mit 11:4.

Damit sicherte sich Real Madrid die ersten drei Punkte in der Champions-League-Ligaphase.