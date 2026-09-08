Song Yadong fordert Petr Yan heraus: „Im Rückkampf werde ich ihn definitiv ausknocken!“

Einer der Spitzenreiter im Bantamgewicht der UFC, der Chinese Song Yadong, hat offen seinen Wunsch geäußert, zum zweiten Mal gegen den ehemaligen Champion Petr Yan in das Oktagon zu steigen. Nachdem er kürzlich mit einem sensationellen Sieg die Sportwelt erschüttert hat, betonte der Kämpfer, dass er aus seinen früheren Fehlern gelernt habe und dieser Rückkampf nach einem völlig anderen Drehbuch verlaufen werde. Was geschah bei dem Kampf vor zwei Jahren, warum schätzt Yadong seine Chancen so hoch ein und wie sehen seine Statistiken aus? Am Ende des Artikels enthüllen wir die große Intrige – die scharfe Kampfansage des Athleten an den Champion sowie alle Details zu seinem letzten sensationellen Sieg.

Analyse des Kampfes vor zwei Jahren und der gemachten Fehler

Der chinesische Kämpfer erklärte seine frühere Niederlage mit jugendlicher Unerfahrenheit und emotionaler Hast:

Jugend und Hast: Song Yadong gibt zu, dass er vor zwei Jahren sehr jung war und sich von seinen Emotionen leiten ließ, was zu übermäßiger Hast im Ring führte;

Geringer Punkteunterschied: Im ersten Kampf hatte Petr Yan keinen klaren Vorteil, das Endergebnis wurde mit einem sehr knappen Vorsprung entschieden;

Erfahrung und Veränderungen: Der Kämpfer erklärte, dass er in der Zwischenzeit seine Technik gefestigt, sich taktisch deutlich weiterentwickelt und gelernt habe, besonnen zu agieren.

„Wir haben vor zwei Jahren gekämpft. Damals war ich sehr jung und ungestüm und habe mit einem sehr knappen Vorsprung verloren. Aber jetzt hat sich alles geändert“, betonte Song Yadong.

Yadongs Kampfbilanz und K.o.-Potenzial

Die Zahlen in der Profikarriere des chinesischen Athleten zeigen deutlich, dass er einer der gefährlichsten Striker im Bantamgewicht ist:

Gesamtbilanz der Kämpfe: Bisher stehen für den Athleten 24 Siege, 9 Niederlagen und 1 Unentschieden zu Buche;

Vorzeitige Siege: Ganze 10 seiner Siege wurden durch reine Knockouts erzielt;

Top-Sportform: Nachdem er aufeinanderfolgende Prüfungen im Oktagon bestanden hat, zeigt der Athlet derzeit, dass er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht hat.

Die wichtigste Entscheidung und die scharfe Kampfansage an den Champion

Die wichtigste Frage, die viele MMA-Fans interessiert, ist: Auf welcher Grundlage hat Song Yadong diese Aussage getroffen und welchen Plan hat er für den Rückkampf? Die wichtigste Entscheidung und Schlussfolgerung ist, dass, beim UFC-Turnier am 29. August in Shanghai, nachdem er den bis dahin ungeschlagenen Umar Nurmagomedovauf schreckliche Weise ausgeknockt hat, Song Yadong nun nur noch die höchsten Ziele verfolgt. Er äußerte sich zu 100 % überzeugt, dass er den ehemaligen Champion in einem möglichen zweiten Duell gegen Petr Yan vorzeitig ausknocken wird.

Glauben Sie, dass der chinesische Kämpfer im Falle eines Rückkampfes zwischen Song Yadong und Petr Yan den ehemaligen Champion wie versprochen ausknocken kann, oder wird Yan erneut seine Erfahrung unter Beweis stellen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Nachricht aus dem Kampfsport mit anderen Fans!