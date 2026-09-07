Ravshan Khaydarov gibt den endgültigen U-23-Kader für das Turnier in Japan bekannt

Usbekistan U-23 Cheftrainer Ravshan Khaydarov hat offiziell den endgültigen Kader bekannt gegeben, der unser Land bei den kommenden prestigeträchtigen Asienspielen in Japan vertreten wird. Mit dem Ziel, bei diesem sportlichen Großereignis des Kontinents erfolgreich zu sein, hat der Trainerstab die talentiertesten Nachwuchsspieler der heimischen Superliga sowie einen Legionär des belgischen Klubs Royal Antwerp, der auf europäischem Boden Erfahrung sammelt, in den Kader berufen. Dieses Team, bestehend aus begabten Spielern, ist darauf ausgerichtet, in einem hart umkämpften Wettbewerb um den Titel zu kämpfen.

Kaderanalyse: Einberufung aus Europa und der solide Block von 'Nasaf'

Der von Ravshan Khaydarov gewählte Kader weist mehrere wichtige und bemerkenswerte Aspekte auf:

Legionär aus Belgien: Der talentierte Mittelfeldspieler Muhammadali Urinboev, der derzeit für Royal Antwerp spielt, wurde als primäre Offensivkraft in den Kader aufgenommen;

Die Dominanz von 'Nasaf': Fünf Spieler des Klubs aus Qarshi wurden berufen (insbesondere für die Defensive), was zur Stärkung des Teamgeistes und des gegenseitigen Verständnisses beiträgt;

Das Fundament von 'Lokomotiv' und 'Olimpik Mobiuz': Junge Talente der Hauptstadtklubs sowie der bei internationalen Turnieren erfahrene Stürmer Amirbek Saidov sind bereit, die gegnerischen Tore ernsthaft zu bedrohen.

Der vollständige offizielle Kader der U-23-Nationalmannschaft von Usbekistan:

Die 23 Spieler, die auf japanischem Boden antreten, verteilen sich wie folgt auf die Positionen:

Torhüter: Samandar Muratbaev (Nasaf), Maksim Murkaev (Pakhtakor), Umar Rustamov (Olimpik Mobiuz);

Verteidiger: Giyos Rizaqulov (Qizilqum), Dilshod Murtazoev, Quvonch Khushvaqtov, Diyor Abdunazarov (alle von Nasaf), Dilshod Abdullaev (Pakhtakor), Ruziboy Fayzullaev, Saidxon Khamidov (beide von Olimpik Mobiuz);

Mittelfeldspieler: Ravshan Khayrullaev (Bukhara), Muhammadali Reimov (Lokomotiv), Saidumar Saidnurullaev (Metallurg), Sardor Bakhromov (Nasaf), Ollobergan Karimov (Sogdiana), Azizbek Tulkinbekov (Bunyodkor), Oybek Urmonjonov (Dinamo), Asilbek Jumaev (Neftchi), Muhammadali Urinboev (Royal Antwerp, Belgien);

Stürmer: Shodiyor Shodiboev, Nurlan Ibraimov (beide von Lokomotiv), Firdavs Abdurahmonov (Dinamo), Amirbek Saidov (Sogdiana).

Gegner in Gruppe 'C' und der entscheidende Start am 15. September

Unsere Vertreter erwarten im Rahmen der Asienspiele verantwortungsvolle Begegnungen:

Gruppenzusammensetzung: Laut den Auslosungsergebnissen wurde das U-23-Team von Usbekistan in Gruppe 'C' gelost und trifft auf die Jugendmannschaften der Philippinen, Kuwaits und Vietnams;

Erste Runde: Unsere Nationalmannschaft beginnt ihren Weg im Turnier am 15. September mit dem Auftaktspiel gegen die Philippinen;

Weg in die Playoffs: Der Gruppensieg bietet die Möglichkeit, in den nächsten Phasen auf relativ einfachere Gegner zu treffen, weshalb jeder Sieg von strategischer Bedeutung ist.

Glauben Sie, dass dieser von Ravshan Khaydarov ausgewählte Nachwuchskader in der Lage ist, bei den Asienspielen in Japan die Goldmedaille zu gewinnen? Welchen anderen talentierten Spieler, der nicht auf dieser Liste steht, würden Sie gerne im Nationalteam sehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!