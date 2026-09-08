Arman Tsarukyan lehnt Aufstieg ins Weltergewicht nach Islam Makhachev ab

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Arman Tsarukyan lehnt Aufstieg ins Weltergewicht nach Islam Makhachev ab

Einer der Top-Anwärter im UFC-Leichtgewicht Arman Tsarukyan äußerte sich zu einem möglichen Kampf gegen den ehemaligen Champion Islam Makhachev und erklärte, dass er keine Absicht habe, ihm eilig in die 77-kg-Klasse (Weltergewicht) zu folgen. Obwohl die Rivalität zwischen den beiden Kämpfern schon lange im Fokus der Fans steht, hat sich der armenische Kämpfer für einen völlig anderen, ambitionierten Karriereplan entschieden. Welchen historischen Rekord strebt Tsarukyan im Leichtgewicht an und warum hat er es nicht eilig, das Gewicht zu wechseln? Am Ende des Artikels enthüllen wir die größte Spannung: den Rekord des Kämpfers, sein Ziel für Titelverteidigungen und alle Details seiner Aussage zu den Gewichtsklassen.

Historischer Plan im Leichtgewicht und das Ziel eines absoluten Rekords

Arman Tsarukyan möchte seinen Namen zuerst in seiner eigenen Division in die Geschichtsbücher eintragen, ohne sich von anderen Gewichtsklassen ablenken zu lassen:

  • 5 Titelverteidigungen: Sobald Tsarukyan Leichtgewichts-Champion ist, strebt er an, seinen Meisterschaftsgürtel mindestens fünfmal erfolgreich zu verteidigen;

  • Makhachevs Rekord übertreffen: Er betonte, dass Islam Makhachev seinen Gürtel viermal verteidigt hat, und Arman möchte diese Zahl auf fünf erhöhen, um der absolute Rekordhalter zu werden;

  • Wendepunkt in der Karriere: Er betonte, dass er erst nach einer fünften erfolgreichen Verteidigung ernsthaft darüber nachdenken werde, seine Karriere zu beenden oder in eine höhere Gewichtsklasse aufzusteigen.

„Ein Kampf gegen Makhachev? Nein, ich möchte zuerst den Leichtgewichts-Titel mindestens fünfmal verteidigen und den Rekord brechen. Wenn Islam ihn viermal verteidigt hat, werde ich ihn fünfmal verteidigen, und dann sehen wir weiter“, erklärte Tsarukyan bestimmt.

Die wichtigste Entscheidung und der Grund für den Verzicht auf die 77 kg

Die wichtigste Frage, die viele MMA-Fans interessiert, ist, warum Tsarukyan davon absieht, gegen Islam Makhachev im Weltergewicht anzutreten. Die wichtigste Erkenntnis und Schlussfolgerung ist,dass Arman zugab, derzeit physisch nicht bereit für den Aufstieg in die höhere Division zu sein. Er erklärte offen, dass er noch deutlich an Muskelmasse zulegen müsse, um in der 77-kg-Klasse mit voller Kraft agieren zu können. Daher beabsichtigt er nicht, in einer höheren Gewichtsklasse Risiken einzugehen, bevor er seine Ziele im Leichtgewicht erreicht hat.

Glauben Sie, dass Arman Tsarukyan den Leichtgewichts-Titel gewinnen und fünfmal erfolgreich verteidigen kann? Halten Sie seine Entscheidung, nicht eilig nach Islam Makhachev in die 77-kg-Klasse aufzusteigen, für richtig? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese interessante Kampfsport-Analyse mit Ihren Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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