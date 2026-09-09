Lamine Yamal sprach vor dem Spiel gegen Feyenoord mit Frenkie de Jong

Barcelona-Stürmer Lamine Yamal teilte seine Gedanken vor dem Champions-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam. Der talentierte Fußballer, der gerade 19 Jahre alt geworden ist, betonte, dass das Spiel gegen den niederländischen Gegner ein wichtiger Test für seine Karriere sei. Diese Begegnung stellt für den jungen Spieler eine neue Erfahrung auf Vereinsebene dar. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat sich Lamine Yamal mit seinem Teamkollegen Frenkie de Jong beraten, um detaillierte Informationen über den kommenden Gegner zu erhalten. Obwohl Yamal bereits mit der spanischen Nationalmannschaft im Stadion De Kuip gespielt hat, ist er noch nicht auf Vereinsebene gegen Feyenoord angetreten. Deshalb wollte er mehr über das Teamumfeld und die Stärken des Gegners erfahren.

De Jongs Rat und die Geschichte des Gegners

Während des Gesprächs erinnerte der ehemalige Ajax-Mittelfeldspieler Frenkie de Jong den jungen Spanier an seine fußballerischen Wurzeln und die erbitterte Rivalität. Wie sich Yamal lachend erinnert, erklärte ihm sein erfahrener Teamkollege die Bedeutung der Spiele gegen Feyenoord auf seine ganz eigene Art. De Jong betonte besonders, dass er Ajax-Fan sei und Feyenoord ihr größter Erzrivale sei.

"Frenkie sagte mir, dass er Ajax unterstützt und Feyenoord der Hauptrivale ist," — zitiert die Publikation Yamal. Der junge Flügelspieler fügte hinzu, dass er es immer genieße, gegen unbekannte Mannschaften anzutreten, was ihm zusätzliche Motivation verleihe.

Neuer Status bei Barcelona

Vor dem Spiel gegen den Rotterdamer Club sprach Lamine Yamal auch über seinen wachsenden Status bei den Katalanen. Obwohl er erst 19 Jahre alt ist, zeugt seine Ernennung zum fünften Kapitän der Mannschaft von seinem steigenden Einfluss im Team. Der junge Fußballer sprach auch über die Führungspersönlichkeiten, die ihm in schwierigen Situationen und auf dem Platz als Vorbilder dienen.

Der Quelle zufolge nannte Lamine Yamal Frenkie de Jong, Raphinha, Pedri und Eric Garcia als seine wichtigsten Bezugspersonen und Vorbilder. Der junge Star des Teams drückte seinen Wunsch aus, sich mit der Unterstützung dieser erfahrenen Spieler weiterzuentwickeln und seine Bereitschaft, die Ehre Barcelonas in der Champions League zu verteidigen.