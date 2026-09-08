La-Liga-Sensation: Alaves-Trainer zum Trainer des Monats gewählt

Seit Saisonbeginn gibt es in der spanischen La Liga eine überraschende und wahrhaft sensationelle Entwicklung. Quique Sánchez Flores, Cheftrainer des Klubs Alaves, hat die Auszeichnung zum La-Liga-Trainer des Monats August gewonnen. Im Abstimmungsprozess setzte er sich gegen Weltklasse-Trainer wie Real-Madrid-Coach José Mourinho und Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick durch. Ein solch furioser Start eines bescheidenen Klubs in die Meisterschaft versetzt die gesamte spanische Fußballwelt in Staunen. Welche Siege konnte das Team unter Flores im August und September einfahren und auf welchen Tabellenplatz sind sie geklettert? Am Ende des Artikels enthüllen wir die große Spannung – alle Details zur unglaublichen Serie von Alaves, den gesammelten Punkten und ihrer aktuellen Tabellensituation.

Ein Ergebnis, das die Giganten hinter sich ließ, und intensiver Wettbewerb

Diese Anerkennung für den Fachmann hat das traditionelle Kräfteverhältnis in der La Liga gestört:

Sieg über Mourinho und Flick: Die Trainer von Giganten wie Real Madrid und Barcelona, die über Kader im Wert von Millionen Euro verfügen, landeten unerwartet hinter dem Cheftrainer von Alaves;

Taktische Stabilität: Quique Sánchez Flores konnte aus einem Kader mit bescheidenen Mitteln ein maximal stabiles und produktives Team formen;

Anerkennung durch Fans und Experten: In der offiziellen Umfrage bewerteten Experten die Ergebnisse von Flores als die herausragendste Leistung des Monats August.

„Trotz der großen Namen und teuren Kader waren der Wille und die taktische Disziplin, die Alaves auf dem Platz zeigte, in diesem Monat absolut konkurrenzlos“, so spanische Fußballanalysen.

Der Siegeszug von Alaves: Von den August-Ergebnissen bis zu 5 Toren im September

Die Leistung des Teams zu Beginn der neuen Saison ist zu einem wahren Symbol für Widerstandsfähigkeit geworden:

Ungeschlagener Lauf im August: Alaves bestritt im August drei Spiele in der La Liga, besiegte Getafe mit 3:0, spielte auswärts 1:1 gegen Rayo Vallecano und sicherte sich einen wichtigen 1:0-Sieg gegen den gefährlichen Rivalen Villarreal;

Torshow im September: Die Erfolgsserie riss auch im Herbst nicht ab – im September erzielten die Schützlinge von Flores 5 Tore gegen Osasuna und feierten einen spektakulären 5:2-Sieg;

Balance zwischen Angriff und Abwehr: Der Klub schafft es nicht nur, organisiert zu verteidigen, sondern nutzt auch Chancen im gegnerischen Strafraum mit hoher Präzision.

Die wichtigste Entscheidung und der sensationelle Tabellenplatz in der La Liga

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans interessiert, ist, auf welchen Platz diese erfolgreichen Spiele Alaves in der Tabelle gebracht haben. Die wichtigste Auflösung und Schlussfolgerung ist, dass, dank der Siegesserie, das Team sein Punktekonto auf 10 erhöhen konnte. Im Moment belegt Alaves einen klaren 2. Platz in der Tabelle der spanischen La Liga und kämpft auf Augenhöhe mit den Spitzenreitern.

Glauben Sie, dass Alaves unter der Leitung von Quique Sánchez Flores in dieser Saison ernsthaft um einen Platz in der UEFA Champions League kämpfen kann oder werden die großen Klubs mit der Zeit ihre Plätze zurückerobern? Wie bewerten Sie es, dass die Trainer von Real Madrid und Barcelona hinter sich gelassen wurden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese sensationelle Fußballnachricht mit anderen La-Liga-Fans!