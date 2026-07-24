AMD bereitet leistungsstarken EPYC Venice-X Prozessor mit über 1 GB Cache-Speicher vor

AMD, einer der führenden Akteure auf dem Halbleitermarkt, bereitet sich darauf vor, die Welt der Servertechnologie zu revolutionieren. Das Unternehmen hat erste Details zu seinem EPYC Venice-X Prozessor der nächsten Generation bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass dieser Chip völlig neue Industriestandards setzt, nicht nur bei der Rechenleistung, sondern auch bei der Kapazität des Cache-Speichers. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den auf der Advancing AI Konferenz vorgestellten Informationen zufolge ist das Hauptmerkmal des EPYC Venice-X Prozessors sein massiver Cache-Speicher. Dank der 3D V-Cache Technologie wird der neue Chip über 1152 MB (mehr als 1,1 GB) L3-Cache verfügen. Dieser Wert ist ein Rekord für Serverprozessoren in der Geschichte von AMD und hebt die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit auf ein beispielloses Niveau.

Zen 6 Architektur und hohe Frequenz

Der neue Prozessor basiert auf 96 Zen 6 Kernen, die mit einer Frequenz von bis zu 5,15 GHz arbeiten können. Es ist erwähnenswert, dass sich der Venice-X zwar in Bezug auf die Kernanzahl nicht von seinem Vorgängermodell EPYC Genoa-X unterscheidet, jedoch einen großen Vorteil bei der Taktfrequenz bietet. Zum Beispiel kann das aktuelle Flaggschiffmodell EPYC 9684X mit der gleichen Anzahl an Kernen nur mit 3,7 GHz betrieben werden.

Laut ixbt.com bietet das neue Gerät auch ernsthafte Upgrades bei den Speichersystemen. EPYC Venice-X unterstützt 16-Kanal DDR5-8000 Speicher sowie neue MRDIMM-Module mit einer Bandbreite von 12.800 MT/s. In der maximalen Konfiguration erreicht die Speicherbandbreite 1,6 TB/s, was fast dreimal so hoch ist wie bei der aktuellen EPYC Turin Generation.

Lösung für wissenschaftliche und technische Berechnungen

Trotz des Wechsels auf eine neue Architektur ist der Venice-X Prozessor mit dem SP7 Sockel kompatibel. Dies bietet Flexibilität bei der Modernisierung großer Rechenzentren und Serverinfrastrukturen. AMD positioniert dieses Produkt in erster Linie als Lösung für High-Performance Computing (HPC).

Die enorme Cache-Kapazität reduziert die Notwendigkeit, auf den Arbeitsspeicher zuzugreifen. Dies verkürzt die Zeit für komplexe wissenschaftliche Forschungen, Ingenieurprojekte und tiefgreifende analytische Berechnungen erheblich. Auch beim Training von AI-Systemen und der Verwaltung großer Datenbanken wird die Effizienz dieses Prozessors sehr hoch sein.

Nach den Plänen von AMD werden die EPYC Venice-X Prozessoren in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf den Markt kommen. Solche High-Tech-Lösungen könnten in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Modernisierung der Serverkapazitäten für den sich schnell entwickelnden IT-Sektor und die Digitalisierung öffentlicher Dienste spielen.