Neuer Cheftrainer für die belgische Nationalmannschaft: Mark van Bommel übernimmt die "Roten Teufel"

Der Königliche Belgische Fußballverband (RBFA) hat offiziell den neuen Cheftrainer der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Die Bayern-Legende und der niederländische Fachmann Mark van Bommel wurde zum neuen Trainer der "Roten Teufel" ernannt. Es wird erwartet, dass diese Ernennung eine neue Ära im belgischen Fußball einläutet. Dies berichtet Goal.com .

Der Vertrag mit dem 49-jährigen Experten läuft bis zum Ende der Europameisterschaft 2028. Mark van Bommel tritt die Nachfolge von Rudi Garcia an, der nach der Weltmeisterschaft zurückgetreten war. Zur Information: Die belgische Nationalmannschaft schied bei der letzten Weltmeisterschaft im Viertelfinale aus.

Neuer Trainerstab und Assistenten

Mark van Bommel hat erfahrene Fachleute als Assistenten hinzugezogen. Zu seinem technischen Stab gehört auch der berühmte Flügelspieler Boudewijn Zenden, der früher für Chelsea und Liverpool spielte. Insgesamt drei Co-Trainer werden den Niederländer beim Aufbau der Mannschaft unterstützen.

RBFA-Sportdirektor Vincent Mannaert betonte bei der Bekanntgabe der Ernennung die internationale Erfahrung des Trainerstabs. Seinen Worten zufolge sind Mark van Bommel und sein Team in der Lage, das Potenzial der belgischen Nationalmannschaft mit ihrer Siegermentalität voll auszuschöpfen.

Mark van Bommel selbst machte keinen Hehl aus seinem Stolz über die Ernennung. "Es ist eine große Ehre für mich, die belgische Nationalmannschaft zu trainieren. Diese Mannschaft hat fantastische Spieler und ein enormes Potenzial. Wir wollen ein diszipliniertes, ehrgeiziges Team aufbauen, das gegen die stärksten Gegner bestehen kann", betonte der Trainer.

Der Niederländer wird seine Tätigkeit offiziell am 15. August 2026 aufnehmen. Bis dahin soll er sich mit dem internen Umfeld der Mannschaft und dem Zustand der Spieler vertraut machen. Die belgischen Fans erwarten vom neuen Trainer einen erfolgreichen Abschluss des Umbruchs nach der Ära der "Goldenen Generation".

Zur Information: Als Spieler war Mark van Bommel für Spitzenklubs wie Bayern München, Barcelona und Mailand aktiv. Während seiner Trainerkarriere sammelte er Erfahrungen bei der PSV Eindhoven, dem VfL Wolfsburg und Royal Antwerpen. Nun steht er vor seiner ersten großen Bewährungsprobe auf Nationalmannschaftsebene.