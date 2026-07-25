Slavko Vinčić zum besten Schiedsrichter der Weltmeisterschaft 2026 ernannt

·59·Sport
Slavko Vinčić zum besten Schiedsrichter der Weltmeisterschaft 2026 ernannt

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vinčić wurde als bester Unparteiischer der Weltmeisterschaft 2026 ausgezeichnet. Er leitete auch das entscheidende Spiel des Turniers — das Finale zwischen Spanien und Argentinien.

Vinčićs Schiedsrichterleistung in der Partie, die mit einem 1:0-Sieg für Spanien endete, wurde hoch gelobt. Ihm wurde eine Trophäe überreicht, die zu Ehren von Giulio Campanati, einem der prominentesten italienischen Schiedsrichter seiner Ära, gestiftet wurde.

Das WM-Finale wurde ihm anvertraut

Slavko Vinčić kam als Hauptschiedsrichter im wichtigsten Spiel der WM 2026 zum Einsatz — dem Finale zwischen den Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien.

Es wurde hervorgehoben, dass der slowenische Referee das unter hohem Druck stehende Endspiel auf höchstem Niveau leitete. Spanien siegte durch ein einziges Tor und wurde Weltmeister.

Auszeichnung trägt den Namen des berühmten italienischen Schiedsrichters

Der Preis für den besten Schiedsrichter ist zu Ehren des Italieners Giulio Campanati gestiftet worden.

Campanati leitete jahrelang den italienischen Schiedsrichterverband und gilt als einer der besten Referees seiner Zeit.

Den nach ihm benannten Preis zu gewinnen bedeutet, dass Vinčićs Ansehen im internationalen Fußball weiter gestiegen ist.

Begann seine Karriere im Jahr 2007

Slavko Vinčić wurde im slowenischen Maribor geboren. Seine professionelle Schiedsrichterkarriere begann er 2007 in der heimischen Meisterschaft.

Die über die Jahre gesammelte Erfahrung ermöglichte ihm Einsätze bei großen europäischen Turnieren und internationalen Wettbewerben.

Grundinformationen

Detail

Schiedsrichter

Slavko Vinčić

Land

Slowenien

Geburtsort

Maribor

Karrierebeginn

2007

WM-Finale 2026

Spanien — Argentinien, 1:0

War Assistent bei seinem ersten großen Turnier

Das erste große Turnier, an dem Vinčić teilnahm, war die Europameisterschaft 2012.

Bei diesem Turnier fungierte er jedoch nicht als Hauptschiedsrichter, sondern als Assistent seines Landsmanns Damir Skomina. Später stieg Vinčić in die Riege der eigenständigen Spitzen-Schiedsrichter auf.

Vom einfachen Assistenten bis zum WM-Finale

Nachdem er 2012 als Assistent die große Fußballbühne betrat, schaffte es Vinčić 14 Jahre später, das WM-Finale zu leiten und zum besten Schiedsrichter des Turniers gekürt zu werden.

Diese Auszeichnung dürfte eine der bedeutendsten Anerkennungen in seiner langjährigen Karriere bleiben.

Wie bewertet ihr die Leistung von Slavko Vinčić im WM-Finale 2026? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Slavko VinčićSpanienArgentinienMariborGiulio Campanati
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperJuventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperHeute, 02:35WM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenWM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenHeute, 01:37Werben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenWerben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenHeute, 01:17Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriReal Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriHeute, 01:16Jürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteJürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteHeute, 01:12$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegeben$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegebenHeute, 00:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt