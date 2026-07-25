Duell zwischen Milan und Borussia Dortmund: Kampf um Konstantinos Karetsas spitzt sich zu

Die Transfer-Saga um Konstantinos Karetsas, der als eines der talentiertesten jungen Sturmtalente des europäischen Fußballs gilt, hat eine heiße Phase erreicht. Um den im Jahr 2007 geborenen offensiven Mittelfeldspieler, der in der belgischen Liga glänzt, liefern sich der deutsche Klub Borussia Dortmund und der italienische Spitzenklub AC Mailand einen harten Kampf. Dieser Transfer ist nicht nur für die Zukunft des jungen Talents von großer Bedeutung, sondern auch für die taktischen Ausrichtungen der Top-Klubs in der kommenden Saison, berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit führt Borussia Dortmund das Rennen klar an. Wie Sky Deutschland berichtet, hat der deutsche Klub am vergangenen Dienstag sein offizielles Angebot nachgebessert. Die Dortmunder boten dem KRC Genk eine garantierte Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der belgische Verein bleibt jedoch hart in seinen Forderungen und verlangt mindestens 35 bis 40 Millionen Euro für den Spieler.

AC Mailand zieht es vor, die Situation vorerst aus der Ferne zu beobachten. Der neue Cheftrainer des Teams, Rubén Amorim, sieht in Karetsas den idealen Spieler für das von ihm bevorzugte 3-4-2-1-System. Der Einstieg der Rossoneri in diesen Transfer hängt jedoch direkt mit Starspieler Rafael Leao zusammen. Sollte der portugiesische Angreifer an die türkischen Vereine Fenerbahçe oder Galatasaray verkauft werden, hätte Milan ausreichend Mittel für Karetsas zur Verfügung.

Strategisches Schachspiel auf dem Transfermarkt

Obwohl die Vereinsführung von Genk weiß, dass es eine persönliche Einigung bis 2031 zwischen Karetsas und Borussia Dortmund gibt, denken sie nicht daran, den Preis zu senken. Der AC Mailand wiederum hatte in der Vergangenheit bei Verhandlungen mit belgischen Klubs mehrfach Schwierigkeiten. Insbesondere die komplizierten Abläufe bei den Transfers von Charles De Ketelaere und Ardon Jashari mahnen die Italiener zur Vorsicht.

Rubén Amorim versucht derweil, in den Vorbereitungsspielen auf die verfügbaren Ressourcen zurückzugreifen. Vor allem Samuel Chukwueze, der von seiner Leihe beim FC Fulham zurückkehrt, und das junge Talent Lorenzo Ossola sind dem Trainer aufgefallen. Ein bevorstehendes Testspiel gegen Celtic Glasgow könnte jedoch die Schwächen im offensiven Mittelfeldungslinien aufdecken und die Vereinsführung zu Aktivitäten auf dem Transfermarkt drängen.

Zu Beginn der kommenden Woche wird eine finale Wendung in diesem Transfer-Drama erwartet. Griechischen Medienberichten zufolge könnte Mailand die Pläne von Dortmund mit einem überraschenden Angebot durchkreuzen. Karetsas' technische Finesse und seine Spielübersicht machen ihn zu einem der wertvollsten Aktiva im modernen Fußball. Auch für Fußballfans bleibt der Wechsel solcher Ausnahmetalente zu den europäischen Top-Klubs stets ein großes Spektakel.