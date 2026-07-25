Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) bereitet sich auf den nächsten großen Schritt bei der Erforschung des Roten Planeten vor. Die Agentur plant, im Jahr 2028 eine neue Generation robotischer Hubschrauber zum Mars zu entsenden. Das Hauptziel dieser Mission ist es, die sichersten und geeignetsten Landeplätze für die erste bemannte Marslandung der Menschheit zu ermitteln. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Unter Berufung auf einen NASA-Sprecher berichtet die Nachrichtenagentur TASS, dass diese wichtige Mission mithilfe eines Raumfahrzeugs namens SR-1 (Space Reactor-1) Freedom durchgeführt wird. Dieses Gerät wird voraussichtlich als erstes interplanetares Raumschiff mit einem US-Nuklearenergiesystem in die Geschichte eingehen. An Bord befindet sich der SkyFall-Komplex, der neue Fluggeräte umfasst, die auf Basis der legendären Ingenuity-Technologien entwickelt wurden.

Nuklearenergie und Luftaufklärung

Der Einsatz einer nuklearen Energiequelle im Rahmen des neuen Projekts wird die Lieferung schwererer Nutzlasten zum Mars und Langstreckenforschung ermöglichen. Die Hubschrauber des SkyFall-Systems fungieren als einzigartige Luftaufklärer. Sie untersuchen die Marsoberfläche genau, erstellen detaillierte Karten des Geländes und suchen nach idealen Landepunkten für zukünftige bemannte Expeditionen.

Interessanterweise nutzt die NASA beim Bau des SR-1 Freedom-Raumfahrzeugs zur Kosteneinsparung Ingenieurlösungen, die für das Gateway-Mondstationsprogramm entwickelt wurden. Berichten zufolge belaufen sich die Gesamtkosten für Entwicklung und Start dieser Mission auf etwa 2,1 Milliarden US-Dollar. Experten der Agentur zeigen sich zuversichtlich, dass der erste bemannte Flug zum Mars bis 2040 stattfinden wird.

Fortsetzung des Erfolgs von Ingenuity

Die Wahl fiel nicht zufällig auf Hubschrauber. Ihr Vorgänger Ingenuity wurde zu einem der erfolgreichsten Experimente in der Geschichte der Marsforschung. Im Februar 2021 zusammen mit dem Perseverance-Rover angekommen, sollte dieses winzige Gerät ursprünglich nur wenige Testflüge absolvieren.

Jedoch erwies sich Ingenuity als weitaus langlebiger als erwartet und absolvierte in knapp drei Jahren 72 Flüge. Seine Mission endete erst im Januar 2024, nachdem seine Rotorblätter bei einer Landung beschädigt wurden. Die neue Mission soll diese erfolgreiche Erfahrung auf eine neue Stufe heben.

Dieses Projekt ist nicht nur ein technologischer Meilenstein, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Menschheit zur Errichtung permanenter Habitate auf anderen Planeten. Trotz der extrem dünnen Marsatmosphäre wird die bewiesene Effizienz von Hubschraubern künftige Kolonisierungsprozesse erheblich beschleunigen.