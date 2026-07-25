Verlässt Rodri Manchester City? Maresca gibt eine klare Antwort

„Manchester City“-Cheftrainer Enzo Maresca hat auf Berichte über einen möglichen Abschied des spanischen Mittelfeldspielers Rodri reagiert. Er betonte, dass der Verein alles tun wird, um seinen Leistungsträger im Kader zu halten.

Aktuell unterzieht sich Rodri aufgrund von Rückenproblemen einem kleineren Eingriff. Der Trainer betonte, dass die vollständige Genesung des Spielers derzeit die wichtigste Aufgabe ist.

„Um große Spieler gibt es immer Gerüchte“

Die Tatsache, dass Rodris Vertrag mit „Manchester City“ in einem Jahr ausläuft, hat die Spekulationen über seine Zukunft verstärkt.

Maresca hält solche Gerüchte für völlig normal.

„Um Topspieler kursieren immer verschiedene Gerüchte. Das stört mich nicht, das ist normal“, sagte der Trainer.

Seiner Meinung nach ist es angesichts von Rodris Klasse keine Überraschung, dass verschiedene europäische Klubs Interesse an ihm zeigen.

Der Verein möchte Rodri halten

Maresca machte deutlich, dass „Manchester City“ nicht plant, sich von dem spanischen Mittelfeldspieler zu trennen.

„Natürlich möchte jeder Trainer Rodri in seinem Kader haben. Im Moment braucht er Ruhe und eine vollständige Genesung. Danach wird er wieder bei uns sein“, sagte er.

Damit deutete der Trainer an, że der Spieler auch in der kommenden Saison im Team bleiben wird. Konkrete Informationen zu Vertragsgesprächen wurden jedoch nicht genannt.

Rodri wird operiert

Der Mittelfeldspieler unterzieht sich derzeit einer kleineren Operation, um ein Rückenproblem zu beheben.

Es wurde mitgeteilt, dass der Verein und das Trainerteam auf seine vollständige Genesung warten werden, ohne seine Gesundheit zu riskieren. Ein Datum für Rodris Rückkehr auf den Platz wurde noch nicht bekannt gegeben.

Seit 2019 bei City

Rodri verteidigt die Farben von „Manchester City“ seit 2019. In der vergangenen Saison bestritt er 33 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte 2 Tore.

Metrik Ergebnis Jahr des Vereinsbeitritts 2019 Spiele in der Vorsaison 33 Tore 2 Aktueller Status Rekonvaleszenz nach Operation

Rodris Bedeutung für das Spiel der Mannschaft und sein auslaufender Vertrag dürften die Diskussionen über seine Zukunft weiter anheizen.

Glaubst du, dass „Manchester City“ einen neuen Vertrag mit Rodri unterschreiben kann? Schreibe deine Meinung in die Kommentare.