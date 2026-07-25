Verlässt Rodri Manchester City? Maresca gibt eine klare Antwort

·83·Sport
Verlässt Rodri Manchester City? Maresca gibt eine klare Antwort

Manchester City“-Cheftrainer Enzo Maresca hat auf Berichte über einen möglichen Abschied des spanischen Mittelfeldspielers Rodri reagiert. Er betonte, dass der Verein alles tun wird, um seinen Leistungsträger im Kader zu halten.

Aktuell unterzieht sich Rodri aufgrund von Rückenproblemen einem kleineren Eingriff. Der Trainer betonte, dass die vollständige Genesung des Spielers derzeit die wichtigste Aufgabe ist.

„Um große Spieler gibt es immer Gerüchte“

Die Tatsache, dass Rodris Vertrag mit „Manchester City“ in einem Jahr ausläuft, hat die Spekulationen über seine Zukunft verstärkt.

Maresca hält solche Gerüchte für völlig normal.

„Um Topspieler kursieren immer verschiedene Gerüchte. Das stört mich nicht, das ist normal“, sagte der Trainer.

Seiner Meinung nach ist es angesichts von Rodris Klasse keine Überraschung, dass verschiedene europäische Klubs Interesse an ihm zeigen.

Der Verein möchte Rodri halten

Maresca machte deutlich, dass „Manchester City“ nicht plant, sich von dem spanischen Mittelfeldspieler zu trennen.

„Natürlich möchte jeder Trainer Rodri in seinem Kader haben. Im Moment braucht er Ruhe und eine vollständige Genesung. Danach wird er wieder bei uns sein“, sagte er.

Damit deutete der Trainer an, że der Spieler auch in der kommenden Saison im Team bleiben wird. Konkrete Informationen zu Vertragsgesprächen wurden jedoch nicht genannt.

Rodri wird operiert

Der Mittelfeldspieler unterzieht sich derzeit einer kleineren Operation, um ein Rückenproblem zu beheben.

Es wurde mitgeteilt, dass der Verein und das Trainerteam auf seine vollständige Genesung warten werden, ohne seine Gesundheit zu riskieren. Ein Datum für Rodris Rückkehr auf den Platz wurde noch nicht bekannt gegeben.

Seit 2019 bei City

Rodri verteidigt die Farben von „Manchester City“ seit 2019. In der vergangenen Saison bestritt er 33 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte 2 Tore.

Metrik

Ergebnis

Jahr des Vereinsbeitritts

2019

Spiele in der Vorsaison

33

Tore

2

Aktueller Status

Rekonvaleszenz nach Operation

Rodris Bedeutung für das Spiel der Mannschaft und sein auslaufender Vertrag dürften die Diskussionen über seine Zukunft weiter anheizen.

Glaubst du, dass „Manchester City“ einen neuen Vertrag mit Rodri unterschreiben kann? Schreibe deine Meinung in die Kommentare.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperJuventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperHeute, 02:35WM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenWM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenHeute, 01:37Werben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenWerben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenHeute, 01:17Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriReal Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriHeute, 01:16Jürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteJürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteHeute, 01:12$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegeben$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegebenHeute, 00:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt