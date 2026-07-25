SpaceX vor historischem Meilenstein: Erster Mid-Air-Fang von Starship geplant

SpaceX, das die Raumfahrt revolutioniert, bereitet im Rahmen seines Starship-Projekts den nächsten großen Schritt vor. Laut Elon Musk wird das Unternehmen beim kommenden Testflug zum ersten Mal versuchen, die obere Stufe des Starships (Ship) direkt in der Luft mithilfe mechanischer Greifarme an einem speziellen Startturm aufzufangen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Informationen über diesen mutigen Plan wurden nach dem erfolgreichen Abschluss des Testflugs Flight 13 bekannt gegeben. Zur Erinnerung: Beim letzten Test landete das Raumschiff sanft im Indischen Ozean und behielt während des Wiedereintritts seine vollständige Integrität. Nun arbeiten die Ingenieure daran, das Raumschiff nicht einfach im Ozean zu wassern, sondern es zur Wiederverwendung zur Startrampe zurückzubringen.

Fähigkeiten des Mechazilla-Turms

Der Mechazilla-Turm, der zum Auffangen von Raumschiff und Booster entwickelt wurde, ist für seine massiven mechanischen „Stäbchen“ bekannt. Zuvor hatte SpaceX den Super Heavy Booster mit dieser Methode erfolgreich gefangen, aber das Raumschiff als oberer Teil (Ship) wurde noch nie auf diese Weise geborgen. Wenn dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wird, wird dies die Kosten für Raumflüge drastisch senken.

Elon Musk betonte, dass die endgültige Entscheidung nach einer vollständigen Analyse der Telemetriedaten des Flight 13-Starts und des Zustands des Hitzeschilds getroffen wird. Musk lobte den Hitzeschild der neuen Generation des Starships und erklärte, das Raumschiff sehe derzeit „erstaunlich“ aus. Ein solches Schutzsystem ist von entscheidender Bedeutung, damit das Raumschiff den extremen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre standhalten kann.

Warum ausgerechnet Edelstahl?

Der Gründer von SpaceX ging auch darauf ein, warum Edelstahl für die Hülle des Raumschiffs gewählt wurde. Dieses Material ist nicht nur günstig und leicht zu verarbeiten, sondern behält seine Festigkeit auch bei extrem hohen und extrem niedrigen Temperaturen. Dies macht das Starship-System zum optimalen Transportmittel für Langstreckenmissionen zum Mars und zum Mond.

Gleichzeitig gab SpaceX-Ingenieur Michael Nicholls bekannt, dass 20 Starlink V3-Satelliten eine kritische Testphase erfolgreich bestanden haben. Dies zeigt, wie wichtig das Starship-Projekt nicht nur für wissenschaftliche Zwecke, sondern auch für kommerzielle Ziele wie die Verbesserung der globalen Internetverbindung ist.

Starship ist ein vollständig wiederverwendbares Transportsystem der Super schweren Klasse, das entwickelt wurde, um die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Es besteht aus dem Raumschiff und dem Super Heavy Booster, die in Zukunft Menschen und Fracht in die Erdurlaub, zum Mond und zum Mars bringen sollen. Der Erfolg des nächsten Fluges wird SpaceX diesem strategischen Ziel noch näher bringen.