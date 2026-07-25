Huawei Smart-Türschlösser aktualisiert: Sie können jetzt Videonachrichten empfangen

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Huawei Smart-Türschlösser aktualisiert: Sie können jetzt Videonachrichten empfangen

Der chinesische Technologieriese Huawei hat eine neue Version von HarmonyOS für seine smarten Türschlösser vorgestellt. Dieses Update erweitert die Funktionalität der Geräte erheblich und macht sie zu einem noch intelligenteren und benutzerfreundlicheren Sicherheitstool. Benutzer können nun auch dann mit Besuchern in Verbindung bleiben, wenn sie nicht zu Hause sind, berichtet Ixbt.com .

Berichten von Ixbt.com zufolge ist das Hauptmerkmal des Updates die Videonachrichtenfunktion für Besucher. Wenn der Hausbesitzer bei der Arbeit oder beim Einkaufen ist und einen Videoanruf nicht sofort beantworten kann, kann der Besucher eine spezielle Nachricht hinterlassen. Dieses System ist besonders praktisch für Kurierfahrer oder unerwartete Verwandte, da sie ihre Kontaktdaten oder den Zweck ihres Besuchs im Videoformat speichern können.

Fernsteuerung und Datenschutz

Benutzer haben über die Smart Living App jederzeit die Möglichkeit, alle Audio- und Videoaufnahmen einzusehen. Damit gehört die Frage „Wer war eigentlich da?“ der Vergangenheit an. Um außerdem die Privatsphäre während eines Anrufs zu gewährleisten, wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der die Kamera mit einem einzigen Knopfdruck ausgeschaltet werden kann, sodass nur die Audiomunication aktiv bleibt.

Technisch gesehen hat das System die Priorität der Bluetooth-Verbindung optimiert. Wenn das smarte Schloss über das Admin-Panel verwaltet wird und bereits mit einem anderen Telefon verbunden ist, erscheint automatisch eine Benachrichtigung im System. Dies vereinfacht die Verwaltung des Geräts durch mehrere Benutzer erheblich.

Stabile Verbindung und Modellabdeckung

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Einführung des adaptiven Dual-Band-Modus. Standardmäßig verbindet sich das smarte Schloss über ein Bluetooth-Gateway mit dem Netzwerk. Wenn das Bluetooth-Signal jedoch schwächer wird, wechselt das System automatisch in das Wi-Fi-Netzwerk. Dies garantiert, dass das Gerät immer online ist und Befehle ohne Verzögerung ausführt.

Dieses Software-Update umfasst eine Vielzahl von Huawei-Modellen. Berichten zufolge können Besitzer der folgenden Geräte die neuen Funktionen nutzen:

  • Alle Modelle der Huawei Smart Lock X1 Serie;
  • Alle Versionen der Huawei Smart Lock 2 Serie.

Zu einer Zeit, in der das Interesse an Smart-Home-Systemen wächst, bringen Lösungen solcher Marken wie Huawei Sicherheit und Komfort auf ein neues Niveau. Das automatische Systemupdate erfordert keine zusätzlichen Schritte von den Benutzern und erweitert die Möglichkeiten des Geräts aus der Ferne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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