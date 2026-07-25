Real Madrid gibt grünes Licht für Aurélien-Tchouaméni-Transfer: Manchester United aktiv

Der spanische Klub Real Madrid hat seine harte Haltung bezüglich der Zukunft von Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni geändert und seine Bereitschaft signalisiert, ihn zu verkaufen. Diese Nachricht ist eine unerwartete und wichtige Chance für Manchester United, das den französischen Spieler schon seit langem verpflichten möchte. Der englische Klub hat sich zum Ziel gesetzt, sein zentrales Mittelfeld durch diesen Transfer grundlegend zu reformieren, berichtet Goal.com berichtet .

Nach Angaben der britischen Zeitung The Sun erwägt die Führung der Madrilenen nun Angebote für den Transfer, nachdem Tchouaméni zunächst als unverkäuflich galt. Die Königlichen wollen mit diesem Deal mindestens 68 Millionen Pfund Sterling einnehmen. Berichten zufolge sollen diese Gelder verwendet werden, um ein weiteres großes Ziel des Klubs zu verwirklichen — die Verpflichtung von Manchester-City-Star Rodri.

Für Manchester United könnte der Transfer von Tchouaméni der letzte und entscheidende Schritt zur Lösung der Probleme im zentralen Mittelfeld sein. Da Casemiro den Verein verlassen hat und Manuel Ugarte schwer verletzt ist, haben die "Red Devils" eine Lücke auf der Sechser-Position. Aurélien Tchouaméni gilt als der am besten geeignete Kandidat für diese Rolle.

Strategische Pläne hinter dem Transfer

Interessanterweise wollte Real Madrids Cheftrainer José Mourinho (laut Angaben der Quelle) den französischen Spieler unbedingt im Kader behalten. Dennoch brachten die Transferpolitik des Klubs und der Plan, einen Topspieler wie Rodri zu verpflichten, Tchouaménis Verkauf auf die Tagesordnung. Der Mittelfeldspieler, den die Madrilenen 2022 als direkten Nachfolger von Casemiro holten, könnte nun den Weg ins Old Trafford antreten.

Manchester United hat in diesem Transferfenster bereits einige Neuzugänge verpflichtet. So stießen Youri Tielemans für 35 Millionen Pfund und Andrey Santos für 50 Millionen Pfund zum Team. Sollte auch der Tchouaméni-Transfer erfolgreich abgeschlossen werden, bildet er vor Bruno Fernandes und Tielemans einen stabilen defensiven Rückhalt.

Laut Goal.com wird dieser Deal im Falle erfolgreicher Verhandlungen zu den spektakulärsten Transfers des Sommerfensters gehören. Während es für Real Madrid die Finanzierung des Rodri-Transfers bedeutet, ist es für Manchester United die Garantie für lang ersehnte Stabilität. Derzeit haben die Parteien erste Gespräche über finanzielle Bedingungen und Zahlungsmodalitäten aufgenommen.