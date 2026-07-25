Juan Roman Riquelme: Lionel Messi hat Maradona möglicherweise sogar übertroffen

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Juan Roman Riquelme: Lionel Messi hat Maradona möglicherweise sogar übertroffen

Die argentinische Fußball-Legende und Boca-Juniors-Präsident Juan Roman Riquelme hat sich erneut bewundernd über Lionel Messi geäußert. Er betonte, dass Messis Platz in der Geschichte nach seinem glänzenden Auftritt bei der Weltmeisterschaft 2026 möglicherweise sogar über das Niveau des großen Diego Maradona gestiegen sei, wie TyC Sports berichtet. Dies meldet Goal.com berichtet .

Riquelme würdigte den Weg der argentinischen Nationalmannschaft bis ins Finale der Weltmeisterschaft 2026. Obwohl das entscheidende Spiel gegen Spanien verloren ging, versetzte die Leistung von Lionel Messi die weltweite Fußball-Öffentlichkeit erneut in Staunen. Laut Riquelme sollten alle Argentinier dankbar sein, dass sie das Glück hatten, ein solches Talent mit eigenen Augen zu erleben.

Historischer Vergleich und eine neue Ära

„Wir hatten alle das Glück, Messi zu sehen. Zu Maradonas Zeiten dachten wir, es würde kein anderer Spieler mehr kommen, aber dann tauchte Messi auf. Er bringt uns jetzt dazu, darüber nachzudenken, ob er sogar besser als Maradona ist“, sagte Riquelme in seinem Interview. Diese Anerkennung hat eine enorme Bedeutung für den argentinischen Fußball, da Maradona über viele Jahre hinweg das einzige und unantastbare Idol des Landes war.

Der ehemalige Spieler hob zudem Nationaltrainer Lionel Scaloni und dessen Betreuerstab besonders hervor. Seiner Ansicht nach hat sich Scaloni zu einem der besten Trainer in der Geschichte des argentinischen Fußballs entwickelt. Riquelme erinnerte an seine langjährige Freundschaft mit den Trainern Pablo Aimar, Walter Samuel und Roberto Ayala und betonte, dass sie seit ihrem 14. Lebensjahr gemeinsam aufgewachsen sind.

Riquelme lehnte es ab, verschiedene Epochen des argentinischen Fußballs zu vergleichen, und betonte, dass jede siegreiche Generation Respekt verdiene. Seine Liste umfasste folgende Fachleute:

  • Carlos Bilardo — Weltmeister von 1986;
  • Cesar Luis Menotti — Architekt des Triumphes von 1978;
  • Lionel Scaloni — Held der modernen Ära;
  • Alfio Basile — Anführer der Erfolge bei der Copa America.
In dem Artikel wird angemerkt, dass Riquelme 1978 geboren wurde und die Spiele von Mario Kempes daher nicht live miterleben konnte, dessen Verdienste bei dieser Weltmeisterschaft jedoch hoch einschätzt. Seiner Meinung nach sollte sich das argentinische Volk glücklich schätzen, dass zwei so große Genies wie Maradona und Messi aus demselben Land hervorgegangen sind.

Die Äußerungen von Juan Roman Riquelme lösten in den sozialen Medien große Diskussionen aus. Viele Experten betonen, dass Messis Konstanz und sein jahrelang gehaltenes Top-Niveau einen Grund dafür liefern, ihn über Maradona zu stellen. Unabhängig davon ist es eine unbestreitbare Wahrheit, dass Lionel Messi die Geschichte des argentinischen Fußballs komplett verändert hat.

Lionel MessiArgentinienFußballWeltmeisterschaftLionel Scaloni
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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