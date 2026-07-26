Barcelona will Vertrag mit Ferran Torres verlängern: Klub überschreitet finanzielle Grenzen nicht

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Barcelona will Vertrag mit Ferran Torres verlängern: Klub überschreitet finanzielle Grenzen nicht

Der katalanische Klub FC Barcelona erwägt eine Verlängerung des laufenden Vertrags mit Stürmer Ferran Torres. Die Verhandlungen zur Verlängerung der bis zum Sommer 2027 gültigen Vereinbarung sollen in den kommenden Tagen beginnen. Die Vereinsführung beabsichtigt jedoch nicht, über ihre finanziellen Möglichkeiten hinauszugehen, um den Spieler im Team zu halten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Marca zufolge ist die Führung von Barcelona mit den jüngsten Leistungen von Torres rundum zufrieden und ist der Ansicht, dass er einen neuen Vertrag verdient. Dennoch wird dem Spieler aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage des Klubs kein übertrieben hohes Gehalt versprochen. Die Katalanen bereiten ein Angebot vor, das sich strikt an ihre Finanzpläne hält.

Neuer Vertrag und der Hansi-Flick-Faktor

Cheftrainer Hansi Flick schätzt Torres sehr für seine konstanten Leistungen unter dem deutschen Trainer sowie in der spanischen Nationalmannschaft. Das Vertrauen des Trainers war einer der Hauptgründe für das Angebot des neuen Vertrags. Der 26-jährige Spieler, der derzeit Urlaub auf Ibiza macht, wird voraussichtlich in Kürze mit der Vereinsführung zusammentreffen, um seine Zukunft zu besprechen.

Es ist erwähnenswert, dass die von Barcelona gebotenen Zahlen höchstwahrscheinlich niedriger sein werden als das Gehalt, das andere europäische Spitzenklubs bieten könnten. Die Vereinsführung setzt auf die Loyalität des Spielers zum Verein und seinen Glauben an das Projekt. Wenn Torres finanziell mehr profitieren möchte, könnte er andere Angebote prüfen, aber Barcelona bleibt standhaft in seiner Position.

Torres' Erfolge in der abgelaufenen Saison

Ferran Torres verzeichnete in der vergangenen Saison 2025/26 herausragende Ergebnisse im Trikot von Barcelona. Er kam in allen Wettbewerben in 49 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei 21 Tore und gab 3 Vorlagen. Zudem gewann er mit 16 Toren in der spanischen Liga zusammen mit Teamkollegen Lamine Yamal die "Zarra"-Trophäe für den besten spanischen Torschützen.

Der internationale Ruf des Stürmers ist ebenfalls deutlich gewachsen. Er wurde zu einem der großen Stars der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Insbesondere sein Tor im Finale und seine konstanten Leistungen während des gesamten Turniers haben ihn zu einem der attraktivsten Spieler auf dem Transfermarkt gemacht. Barcelona wird alles daran setzen, einen seiner besten Torschützen zu halten, allerdings darf dies nicht die wirtschaftliche Stabilität des Klubs gefährden.

BarcelonaFerran TorresTransferSpanienLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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