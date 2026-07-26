Tottenham-Hotspur-Cheftrainer Roberto De Zerbi hat bestätigt, dass der Verein vor Schließung des aktuellen Sommer-Transferfensters weitere Neuzugänge verpflichten wird. Obwohl die Vereinsführung bereits viel Geld ausgegeben hat, um den Kader grundlegend zu reformieren, betonte der italienische Trainer, dass der Prozess zum Aufbau einer wettbewerbsfähigen Mannschaft noch nicht abgeschlossen ist, wie Sportmedien und insbesondere zuverlässige Quellen berichten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bisher hat Tottenham über 200 Millionen britische Pfund für Transfers ausgegeben. Nach den Enttäuschungen der Vorsaison und der gefährlichen Situation im Tabellenkeller holte die Vereinsführung bekannte Spieler wie Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes und Sandro Tonali. De Zerbi ist jedoch der Ansicht, dass die langfristige Strategie des Klubs noch größere Investitionen erfordert.

In einem Interview nach dem 2:0-Testspielsieg gegen Auckland FC erklärte der Trainer, dass die Aktivität auf dem Transfermarkt bis zu dessen Schließung hoch bleiben wird. Seinen Worten zufolge hat insbesondere die Verstärkung des Angriffs eine oberste Priorität für das Team.

Strategie zum Aufbau des Fundaments für die Zukunft

„Wir müssen unsere Arbeit im Transferfenster zu Ende bringen, da der Markt für uns noch nicht geschlossen ist“, betonte Roberto De Zerbi. Er erklärte, dass er sich in ständigem Austausch mit dem Klubbesitzer und dem Vorstand befinde und die Führung die Absicht habe, ein solides Fundament zu schaffen, um nicht nur in dieser Saison, sondern auch in Zukunft Tottenhams Glanz wiederherzustellen.

Der italienische Übungsleiter ging auch auf die körperliche Verfassung der Neuzugänge und deren Anpassung an seinen spezifischen Spielstil ein. Für die Mannschaft, die sich auf die Saison 2026/27 vorbereitet, ist es ein Muss, dass jeder neue Akteur die taktischen Schemata verinnerlicht. Dies ist einer der Hauptschwerpunkte im Sommertraining.

Neben den Neuzugängen widmet der Verein der eigenen Akademie besondere Aufmerksamkeit. Insbesondere der 18-jährige Mikey Moore, der die letzte Saison auf Leihbasis bei den Rangers verbrachte, hinterlässt im Trainerteam einen positiven Eindruck. De Zerbi sagte, dass noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen wurde, ob das junge Talent im Verein bleibt oder erneut verliehen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, że Tottenham zu den aktivsten Teilnehmern auf dem diesjährigen Transfermarkt gehört. Das von Roberto De Zerbi angeleitete Projekt zielt darauf ab, den Londoner Klub wieder unter die Top Vier und in den Kreis der titelkonkurrenzfähigen Mannschaften zurückzubringen. Die Fans werden vor Schließung des Transferfensters höchstwahrscheinlich noch einige spektakuläre Deals erleben.