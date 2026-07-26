Real Madrid leitet Kehrtwende auf dem Transfermarkt ein: Nächste Pläne bekannt

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Real Madrid leitet Kehrtwende auf dem Transfermarkt ein: Nächste Pläne bekannt

Real Madrid setzt die aktive Arbeit an der grundlegenden Erneuerung und Verstärkung seines Kaders im aktuellen Sommertransferfenster fort. Vor dem Hintergrund von Transfergerüchten und Hype, in der spanischen Presse als „Sumeriana“ bezeichnet, steht der „Königliche Club“ kurz vor dem Abschluss mehrerer wichtiger Vereinbarungen. Dieser Prozess beinhaltet nicht nur die Verpflichtung neuer Spieler, sondern auch die Entlastung des Kaders von überschüssigem Ballast. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dem Sportportal zufolge hat der Club den Transfer von Marc Cucurella bereits geregelt. Auch die Wechsel so talentierter Spieler wie Diomande und Rodri nach Madrid gelten als nahezu fix. Diese Neuzugänge haben bei den Fans des Teams großes Interesse und Optimismus ausgelöst und die Erwartungen vor der neuen Saison hochgeschraubt.

Strategie zum Kaderausgleich

In der aktuellen Phase besteht die wichtigste Aufgabe der Vereinsführung von Real Madrid darin, die Transferbilanz zu wahren. Neben dem Kauf neuer Spieler strebt die Clubführung finanzielle Stabilität an, indem sie Spieler verkauft, die nicht in die Pläne des Teams passen. Diese Strategie gilt als sehr wichtig, um das Ansehen des Clubs auf dem Transfermarkt zu wahren und Verhandlungsvorteile zu erlangen.

Derzeit gibt es in jedem Mannschaftsteil Probleme, die gelöst werden müssen. Insbesondere die Verstärkung der Innenverteidigung bleibt eine Prioritätsaufgabe. Um einen neuen Innenverteidiger und einen Mittelfeldspieler zu verpflichten, muss der Club zunächst seine verfügbaren Ressourcen überprüfen.

Spieler, deren Abgang erwartet wird

Die Kette der Kaderveränderungen ist in erster Linie mit dem jungen Verteidiger Raúl Asencio verbunden. Sein Abschied aus dem Team wird Platz für neue Verteidiger schaffen. Zudem gilt Álvaro Carreras als einer der Kandidaten auf der Transferliste.

  • Raúl Asencio – Hauptkandidat, um Platz für die Ankunft eines neuen Verteidigers zu machen;
  • Álvaro Carreras – es gibt ernsthaftes Interesse von Vereinen der English Premier League;
  • Rotationen im Mittelfeld.
Das Interesse mehrerer Teams der English Premier League an Álvaro Carreras zeigt, dass der Spieler selbst bereit ist, seine Karriere bei einem anderen Club fortzusetzen. Dies wird es dem Madrider Club ermöglichen, ein lukratives Geschäft zu machen und den Kader weiter zu optimieren.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, że das Transferfenster bis zum 1. September geöffnet ist, erwarten die Fans von Real Madrid noch viele unerwartete Neuigkeiten. Das Ziel des Clubs ist es nicht nur, einen Star-Kader zusammenzustellen, sondern auch einen gesunden Konkurrenzkampf auf jeder Position aufzubauen. Dies wird ein Schlüsselfaktor sein, um in der nächsten Saison in allen Turnieren, einschließlich der Champions League, um den Sieg zu kämpfen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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