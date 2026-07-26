Eddie Howe äußert Bedenken bezüglich des Transfers von Bruno Guimaraes

Newcastle Uniteds Cheftrainer Eddie Howe hat sich zum ersten Mal offen über die Ungewissheit bezüglich der Zukunft von Kapitän und Star-Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes geäußert. Vor dem Hintergrund stark zunehmender Berichte in den letzten Wochen über einen möglichen Wechsel des Brasilianers zum Londoner Club Arsenal hat die Aussage des Trainers große Aufmerksamkeit bei Fans und Experten erregt. Das berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Sky Sports räumte Eddie Howe ein, dass er keine absolute Garantie dafür geben könne, ob der Spieler im Verein bleibt oder geht. Seinen Worten zufolge finden die Transferverhandlungen außerhalb der direkten Kontrolle des Trainers statt. Dies ist ein beunruhigendes Signal für die Fans von Newcastle United und zeigt die hohe Wahrscheinlichkeit eines Abschieds von einem der wichtigsten Leistungsträger des Teams.

Arsenals Interesse und Transfer-Schwierigkeiten

Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta hat Bruno Guimaraes als oberstes Ziel zur Verstärkung seines Mittelfelds ausgemacht. Jedoch verhindern Meinungsverschiedenheiten über die Ablösesumme derzeit den Abschluss des Deals. Newcastle United will seinen Führungsspieler nicht billig abgeben, was die Verhandlungen erheblich verkompliziert.

Eddie Howe betonte, dass sein persönliches Verhältnis zum Spieler sehr gut sei. „Wir haben sowohl vor als auch nach der Weltmeisterschaft viel mit Bruno gesprochen. Er ist nicht nur ein fantastischer Fußballer, sondern auch ein wunderbarer Mensch. Unsere Gespräche bleiben privat, aber über seine Zukunft kann natürlich spekuliert werden“, fügte der Trainer hinzu.

Schmerzhafte Verluste für Newcastle

Das aktuelle Transferfenster verläuft für Newcastle United deutlich schwieriger als erwartet. Der Verein hat bereits eine Reihe wichtiger Spieler verloren. Insbesondere wechselte Sandro Tonali zu Tottenham Hotspur und Anthony Gordon schloss sich dem FC Barcelona an. Zuvor hatte bereits der Abgang von Alexander Isak zum FC Liverpool das Potenzial des Teams schwer getroffen.

„Wir wollen unsere besten Spieler nicht verlieren, das ist eine klare Tatsache. Der Verlust von zwei Schlüsselspielern war sehr schmerzhaft für uns. Dieser Sommer erweist sich als eine der schwierigsten Phasen meiner Trainerkarriere“, verbarg Eddie Howe seinen Frust nicht. Der Trainer erklärte, er setze all seine Kraft daran, das Team auf die neue Saison vorzubereiten und den Kader in einen optimalen Zustand zu bringen.

Da der Start der neuen Saison in der englischen Premier League näherrückt, werden die Entwicklungen um Bruno Guimaraes zweifellos direkte Auswirkungen auf die kommenden Ergebnisse von Newcastle United haben. Sollte Arsenal den Transfer abschließen, müssen die Magpies ihr Mittelfeld komplett neu aufbauen.