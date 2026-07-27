Von Mourinho aussortiert: Raul Asencio steht vor Wechsel nach Frankreich

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Von Mourinho aussortiert: Raul Asencio steht vor Wechsel nach Frankreich

Real-Madrid-Innenverteidiger Raul Asencio steht kurz davor, seine Karriere in der französischen Ligue 1 fortzusetzen. Mundo Deportivo berichtet, dass der 23-jährige Spieler nicht in den Plänen des neuen Cheftrainers José Mourinho steht und Olympique Marseille nun intensiv an einer Verpflichtung arbeitet.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser Transferbedingungen, den José-Mourinho-Faktor und die gescheiterten Verhandlungen mit Benfica.

1. Nicht in Mourinhos Plänen: Der Verein fordert Asencios Abgang

Ursprünglich wollte der 23-jährige spanische Verteidiger das Estadio Santiago Bernabéu nicht verlassen und um einen Platz in der Startelf kämpfen. Da jedoch der neue Trainerstab unter José Mourinho und die Vereinsführung seinen Abgang strikt fordern, muss der Spieler seine Entscheidung revidieren.

Hinter den Kulissen des Transfers:

Der Madrider Club beabsichtigt nicht, Asencio in der kommenden Saison auf der Ersatzbank zu halten. Durch den Verkauf des Spielers will der Verein finanzielle Einnahmen erzielen und den Kader verschlanken.

Bedingungen der Einigung zwischen Marseille und Real

Marseille hat ein günstiges und lukratives Angebot für den Transfer des spanischen Abwehrspielers unterbreitet.

Vertragsklausel

Details

Format

1 Jahr Leihe + Kaufpflicht

Ablösesumme

15 Millionen Euro

Zukünftige Beteiligung

25 % Weiterverkaufsbeteiligung für Real

Benfica-Option

Gescheitert (aufgrund der Rückkaufklausel)

2. Warum lehnte Benfica ab?

Zuvor hatte auch das portugiesische Team Benfica großes Interesse an Asencio gezeigt. Die Verhandlungen mit den Lisabonnern scheiterten jedoch. Grund dafür war die harte Forderung der Real-Madrid-Führung, eine Rückkaufklausel (Buy-back clause) in den Vertrag aufzunehmen. Benfica stimmte dieser Bedingung nicht zu und stieg aus dem Rennen aus.

Marseille hingegen ist bereit, die von Real geforderten finanziellen Bedingungen und die 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung zu akzeptieren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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