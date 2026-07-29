Der FC Bayern München hat offiziell das Ende des Sommer-Transferfensters bekannt gegeben und erklärt, dass der Kader für die kommende Saison komplett formiert ist. Max Eberl, Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters, bestätigte, dass die Aktivitäten des Vereins auf dem Sommertransfermarkt abgeschlossen sind, womit unbegründeten Gerüchten in der Presse ein Ende gesetzt wurde. Dies berichtete das Portal ixbt.com. berichtet Goal.com.

Nach Angaben der Vereinsführung hat Bayern während der Sommertransferkampagne insgesamt etwas mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben. Zur Verstärkung des Kaders verpflichteten die Münchner Ismael Saibari, den jungen Deutschen Nathaniel Brown und den Senegalesen Bara Saboko Ndiaye. Es wurde betont, dass diese Transfers voll und ganz zur Zukunftsstrategie des Vereins passen.

Die Situation um Michael Olise und Alphonso Davies

In den letzten Wochen kursierten in der Fußballwelt ununterbrochen diverse Berichte über die Zukunft der Bayern-Topspieler Michael Olise und Abwehrspieler Alphonso Davies. Der Sportdirektor des Vereins stellte jedoch klar, dass an solchen Gerüchten nicht ein Prozent Wahrheit dran ist. Max Eberl verhehlte nicht, dass die Sommertransfers sehr schnell und wie geplant abgeschlossen wurden und er die Spekulationen in der Presse stets mit einem Lächeln verfolgt hat.

Eberl zufolge sind alle Fragen bezüglich der Transferpolitik des Vereins bereits abgeschlossen, und das Team hat seine volle Aufmerksamkeit auf die kommenden Pflichtspiele gerichtet. Der Verbleib von Michael Olise und Alphonso Davies im Team gilt als wichtiger Faktor, um der Münchner Mannschaft in den anstehenden Wettbewerben Stabilität zu verleihen.

Der Transfer von Nathaniel Brown und seine Perspektiven

Einer der neu vorgestellten Spieler im Kader ist Nathaniel Brown, dessen Wechsel von Experten nicht unbemerkt blieb. Ein Bayern-Vertreter lobte die Fähigkeiten dieses Spielers sehr. Max Eberl hob besonders hervor, dass Nathaniel Brown aus Amberg stammt und man seine Entwicklung schon lange genau beobachtet hat.

Eberl ist der Meinung, dass Brown im Trikot von Eintracht Frankfurt eine enorme sportliche Entwicklung genommen hat und seine Spielübersicht auf hohem Niveau liegt. Vor allem während der WM-Spiele sei sein Potenzial deutlich geworden. Der vielseitige Spielstil des jungen Verteidigers soll dem Bayern-Trainerteam helfen, die taktischen Optionen zu erweitern.