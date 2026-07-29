Marcus Rashford hat Transfergespräche mit Al-Nassr begonnen!

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Marcus Rashford hat Transfergespräche mit Al-Nassr begonnen!

«Manchester United»-Stürmer Marcus Rashford könnte den Verein im aktuellen Sommertransferfenster verlassen. Ernsthaftes Interesse an den Diensten des englischen Nationalspielers zeigt Saudi-Arabiens Spitzenklub Al-Nassr.

Zamin.uz bietet Details zu diesem möglichen Transfer, den Leistungen des englischen Stürmers in der Vorsaison und seinem Marktwert.

1. Von Al-Nassr: Ernsthafter Vorstoß: Verhandlungen in aktiver Phase

Informationen des renommierten Insiders und Journalisten Pedro Almeida zufolge führt der saudi-arabische Verein Al-Nassr aktive Gespräche über die Verpflichtung von Marcus Rashford.

Die Saudis wollen ihre Offensivabteilung durch die Verpflichtung des englischen Stürmers weiter verstärken.

Aus dem Bericht von Insider Pedro Almeida:

«Der saudi-arabische Klub Al-Nassr zeigt großes Interesse an den Diensten von Marcus Rashford und führt weiterhin aktive Verhandlungen zur Verpflichtung des englischen Fußballers.»

2. Eine glänzende Saison beim FC Barcelona und laufender Vertrag

Marcus Rashford ist ein Eigengewächs der Akademie von Manchester United . Sein aktueller Vertrag bei den Red Devils läuft bis zum 30. Juni 2028.

Die vergangene Saison verbrachte der Stürmer auf Leihbasis beim spanischen Klub FC Barcelona und zeigte im Trikot der Katalanen sehr starke Leistungen:

  • Anzahl der Einsätze in Wettbewerben: 49 Spiele;

  • Erzielte Tore: 14 Tore;

  • Torvorlagen: 14 Assists.

Dem renommierten Transfermarkt Portal zufolge wird Rashfords Marktwert derzeit auf etwa 40 Millionen Euro geschätzt.

Die wichtigsten Fakten zu Marcus Rashford und seinem möglichen Transfer

Aspekt / Kriterium

Details

Spieler

Marcus Rashford (England)

Stammverein

Manchester United (Vertrag bis 30. Juni 2028)

Interessierter Klub

Al-Nassr (Saudi-Arabien)

Klub der Vorsaison

FC Barcelona (ausgeliehen)

Statistik (beim FC Barcelona)

49 Spiele, 14 Tore, 14 Torvorlagen

Marktwert (Transfermarkt)

~40 Millionen Euro

Hauptquelle

Journalist Pedro Almeida

Marcus Rashfords Wechsel nach Saudi-Arabien könnte zu einem der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters werden.

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Was denken Sie: Sollte Marcus Rashford zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechseln oder im europäischen Spitzenfußball bleiben? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Prognosen in den Kommentaren!

Marcus RashfordManchester UnitedAl-NassrBarcelonaPedro Almeida
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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