Starship-Test: Elon Musk lobt hochpräzise Landung

Ein weiterer wichtiger Schritt in der Weltraumforschung und der Technologie wiederverwendbarer Raketen wurde getan. SpaceX-Gründer Elon Musk hat offiziell die Ergebnisse des 13. Testflugs des Starship-Raumschiffsystems bekannt gegeben, der am 24. Juli 2026 stattfand. Dieser Test ist von Bedeutung, da er die technischen Möglichkeiten des Geräts für zukünftige Weltraummissionen, einschließlich Flügen zum Mars, weiter ausbaut. Dies wird von Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat die Oberstufe des Starship-Raumschiffs eine kontrollierte Landung mit extrem hoher Präzision im Gebiet des Indischen Ozeans durchgeführt. Elon Musk betonte, dass sich das Schiff so präzise bewegt habe, dass man es bei entsprechender Programmierung sogar mit den mechanischen „Armen“ des speziellen Startturms namens Mechazilla hätte auffangen können.

Die wichtigsten Ergebnisse des Tests und der technische Zustand

Während des Fluges absolvierte Starship erfolgreich die Phase des Wiedereintritts in die Atmosphäre. Danach führte das Schiff mit seinen Triebwerken die nötige Abbremsung durch und berührte weich die Wasseroberfläche. Der wichtigste Aspekt für die Experten ist, dass das Schiff auch nach der Wasserung intakt blieb und derzeit immer noch auf der Wasseroberfläche schwimmt.

Diese Situation ermöglichte es Ingenieuren und Konstrukteuren, äußerst wertvolle Informationen über den Zustand des Schiffskörpers und seiner Hitzeschutzverkleidung nach der Rückkehr zur Erde zu sammeln. Diese Telemetriedaten werden eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung zukünftiger Prototypen spielen.

Bevorstehende Aufgaben und Mars-Pläne

Dieser Testflug kann jedoch nicht als rundum erfolgreich bezeichnet werden. Während die Oberstufe ihre Aufgabe mit Bravour meisterte, beendete der Super Heavy Booster den Flug durch einen harten Aufschlag auf das Wasser. Nichtsdestotrotz bereitet sich das SpaceX-Team auf Basis der gesammelten Erfahrungen auf die nächsten Phasen vor.

Laut Elon Musk wird der nächste wichtige Meilenstein des Programms das erfolgreiche Auffangen und Rückholen des Starship-Raumschiffs mithilfe des Mechazilla-Serviceturms sein. Derzeit bereitet das Unternehmen eine spezielle Bergungsaktion zum Fangen und Rückholen des Starship S40-Prototyps vor. Zudem ist im Rahmen dieses riesigen Programmlaufs, der die Menschheit zum Mars führen soll, die Landung der ersten Menschen auf dem Roten Planeten in 5-7 Jahren geplant.