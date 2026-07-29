Der erfahrene Mittelfeldspieler Jordan Henderson hat seinen Vertrag bei Brentford im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst und steht kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea als ablösefreier Spieler. Dieser unerwartete Transfer sorgt in der englischen Fußballwelt für großes Aufsehen, da der Spieler erst im vergangenen Sommer aus dem Ausland in die English Premier League zurückgekehrt war. Wie Goal.com berichtet .

Der Pressedienst von Brentford bestätigte offiziell, dass sich die Parteien darauf geeinigt haben, die Zusammenarbeit zur Hälfte der zweijährigen Vertragslaufzeit zu beenden. Während der abgelaufenen Saison bestritt der erfahrene Akteur 34 Pflichtspiele und stellte seine hervorragende körperliche Verfassung sowie Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis.

Informationen von Ixbt.com und dem bekannten Insider Fabrizio Romano zufolge hat sich Jordan Henderson mit dem Londoner Club Chelsea auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Der Deal soll bis Juni 2028 laufen, der Transfer wird noch in dieser Woche offiziell bekannt gegeben.

Chelseas Bedarf an Erfahrung

Nachdem man in den letzten zwei Jahren primär auf junge Spieler gesetzt hatte, wollte Chelsea den Kader mit routinierten Akteuren mit Führungsqualitäten verstärken. Das Trainerteam benötigte genau einen Typ wie Jordan Henderson, der Titel gewonnen hat und die Mannschaft auf und neben dem Platz führen kann.

Henderson bedankte sich bei der Vereinsführung und dem Trainerteam von Brentford für die Möglichkeit, nach seiner Station bei Ajax in die Premier League zurückzukehren. Der Spieler betonte, dass in seiner Zeit beim Verein wichtige Ergebnisse erzielt wurden und die Zukunft des Teams rosig ist.

„Ich verlasse Brentford mit großer Dankbarkeit. Der Club hat sich vom ersten Tag an rührend um mich und meine Familie gekümmert. Die Rückkehr in die Premier League war wichtig, und genau diese Mannschaft hat mir die Chance gegeben“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Herzlicher Abschied von den Fans

Trotz seiner Liverpool-Vergangenheit in früheren Jahren sprach der Spieler den Brentford-Fans, die ihn herzlich empfangen hatten, seinen besonderen Dank aus. Er hob hervor, dass die Unterstützung von den Rängen der Mannschaft die ganze Saison über viel Kraft gegeben habe.

Nun schlägt Jordan Henderson im Trikot des FC Chelsea das nächste Kapitel seiner Karriere auf. Seine Führungsqualitäten und seine reiche Erfahrung sollen im Londoner Team ein entscheidender Faktor sein, um die Saisonziele zu erreichen.