Huawei stellt eigene Prozessoren für Personal Computer vor

Als wichtigen Schritt in Richtung vollständiger technologischer Unabhängigkeit hat der chinesische Technologieriese Huawei seine ersten eigenen Prozessoren für Personal Computer offiziell vorgestellt: die Modelle Kirin XE90 und Kirin X90 Plus. Laut Ixbt.com sollen diese neuen Chips künftig das Fundament für Laptops bilden, die mit dem Betriebssystem HarmonyOS laufen. Diese Präsentation fand auf einer Sonderveranstaltung statt, die der Entwicklung des PC-Betriebssystems des Unternehmens gewidmet war, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Der neu eingeführte Kirin X90 Plus gilt als das Flaggschiffmodell mit höchster Leistung, während der Kirin XE90-Prozessor hauptsächlich auf hohe Energieeffizienz und lange Akkulaufzeit ausgelegt ist. Huawei präsentierte nicht nur die neuen Chips, sondern auch zwei darauf basierende Laptops. Die Geräte sollen am 5. August dieses Jahres in den Handel kommen.

Neue Laptops und ihre Möglichkeiten

Das MateBook Fold Ultimate Design, ein faltbares Flaggschiff-Laptop aus der neuen Geräteserie, wird mit dem leistungsstarken Kirin X90 Plus-Prozessor ausgestattet sein. Das als leichtestes Laptop des Unternehmens angekündigte Modell MateBook Pro S arbeitet auf Basis des sparsameren Kirin XE90. Zwar wurden die vollständigen technischen Daten der Geräte noch nicht offengelegt, jedoch demonstrierten Huawei-Experten während der Präsentation praktisch die Möglichkeiten der hardwarebasierten Ray Tracing-Technologie auf Computern in der HarmonyOS-Umgebung.

Expertenanalysen zufolge ist der Kirin XE90 mit einem Grafik untersystem der neuen generación und AI-Blöcken ausgestattet. Diese Lösungen könnten auf der Architektur des mobilen Kirin 9030 Pro-Prozessors basieren. Genau dieses SoC hatte zuvor dank der Maleoon 935-Grafikarchitektur die Ray Tracing-Funktion auf Huawei-Geräte gebracht. Zudem wurde bekannt gegeben, dass der Kirin X90 Plus im Vergleich zum regulären Kirin X90-Chip auf Basis eines fortschrittlicheren technologischen Prozesses hergestellt wird.

Fertigungstechnologie und Marktaussichten

Es ist bekannt, dass der reguläre Kirin X90-Prozessor mit Hilfe der SMIC N+2-Technologie hergestellt wird, was der 7-nm-Klasse nahekommt. Obwohl das Unternehmen den genauen Herstellungsprozess der neuen Chips geheim hält, vermuten Branchenquellen, dass die noch modernere SMIC N+3-Technologie verwendet wird, die auch bei anderen neuen SoC-Modellen von Huawei zum Einsatz kommt.

Es muss angemerkt werden, dass Huawei mit vorerst nur zwei neuen Prozessoren Giganten wie Intel und AMD nicht sofort aus dem eigenen Markt verdrängen kann. Wenn der chinesische Konzern sein Produktionsvolumen jedoch erfolgreich ausbaut, wird erwartet, dass diese beiden Prozessoren in den nächsten Jahren in der Lage sein werden, die Positionen der etablierten Hersteller auf dem lokalen Markt ernsthaft unter Druck zu setzen.