Borussia Dortmund Mittelfeldspieler Jobe Bellingham hat den Fans nach einer schwierigen und herausforderungsreichen Debütsaison in Deutschland großartige Ergebnisse in der neuen Meisterschaft versprochen. Laut Goal.com erklärte der 20-jährige englische Fußballspieler, dass er nach seinem ersten Jahr im Signal Iduna Park vollkommen bereit sei, eine Führungsrolle im Team zu übernehmen. Dies berichtete Goal. com.

Die Führung des Dortmunder Clubs sieht in dem jungen Spieler eine zentrale Figur für die Zukunft, die in der Lage ist, die wichtige Lücke zu füllen, die nach dem Wechsel seines Bruders Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist. Während der Asien-Tour betonte der junge Mann nachdrücklich, dass er sich nun nicht mehr nur als vielversprechendes Talent, sondern als fertiger Profi präsentieren möchte.

Neue Saison und neue Ziele

Im Gespräch mit Medienvertretern äußerte sich Jobe Bellingham zu seinem Alter und wies darauf hin, dass er in seiner Karriere bereits ausreichend Spiele absolviert habe und es im Team noch jüngere Spieler gebe. Er erklärte offen, dass er sich nicht mehr als kleiner Junge betrachte.

In den kommenden Spielen von Borussia Dortmund wird das Mittelfelduo aus Jobe Bellingham und Felix Nmecha im Fokus der Fans und des Trainerteams stehen. Von diesen beiden Spielern wird erwartet, dass sie im Zentrum für die nötige Dynamik und Stabilität sorgen.

Disziplin und Sommervorbereitung

Der englische Fußballer stellte erfreut fest, dass sich die Qualität des Mannschaftsspiels deutlich verbessert hat, und hob besonders hervor, dass sein Zusammenspiel mit Partner Felix Nmecha auf dem Platz in den letzten Wochen stärker geworden ist. Laut Bellingham können die Fans von ihrem gemeinsamen Einsatz große positive Veränderungen erwarten.

Um in der kommenden Saison seine körperliche Verfassung auf hohem Niveau zu halten, verkürzte der Fußballer seinen verlängerten Sommerurlaub und konzentrierte sich intensiv auf den Kraft- und Konditionsaufbau. Ein solches professionelles Auftreten zeugt von seinem festen Willen, in der Bundesliga und auf der europäischen Bühne echten Erfolg zu haben.

Bezug nehmend auf sein Trainingsprogramm während der Sommerpause verriet der junge Mittelfeldspieler, dass er nach Birmingham gereist war, um mit Fachleuten zu arbeiten, die er seit vielen Jahren kennt. Er hat nicht nur das vom Verein vorgegebene Programm komplett absolviert, sondern auch zusätzlich an sich gearbeitet.