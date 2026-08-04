Ayman Hussein unterschreibt bei Paxtakor

Ayman Hussein, der 30-jährige Stürmer der irakischen Nationalmannschaft, ist Spieler von Paxtakor geworden, berichtet die Facebook-Seite des Klubs.

Nach Angaben des Vereins hat der Stürmer einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Ayman Hussein erzielte bei der kürzlich ausgetragenen Weltmeisterschaft Iraks einziges Tor.

Im Laufe seiner Karriere spielte der Stürmer für die irakischen Klubs Duhok, Naft, Shorta, Al Quwa Al Jawiya und Karm, Sfaxien aus Tunesien, Umm Salal, Al Markhiya, Al Khor und Al Wakrah aus Katar, Al Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Raja CA aus Marokko.

Ayman Hussein hat auf Klubebene 120 Tore in Ligaspielen erzielt. Für die irakische Nationalmannschaft traf er zudem 34-mal.

Er gehört zu den Spielern, die sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei einer FIFA-Weltmeisterschaft in der Endrunde getroffen haben. Paxtakor ist überzeugt, dass der erfahrene Stürmer die Mannschaft verstärken wird.