Eldor Shomurodov Spartak empfohlen: Kommt der Transfer?

Eldor Shomurodovs großartiges Tor bei der Weltmeisterschaft 2026 und seine torgefährliche Saison in der Süper Lig haben ihn erneut ins Zentrum von Transferdiskussionen gerückt. Diesmal wird der Name des Kapitäns der usbekischen Nationalmannschaft mit dem Moskauer Klub Spartak in Verbindung gebracht.

Der ehemalige russische Fußballspieler Wladimir Obuchow empfahl den „Rot-Weißen“, Shomurodov als Kandidaten in Betracht zu ziehen. Es handelt sich hierbei jedoch noch nicht um offizielle Verhandlungen oder ein Vereinsangebot — es ist die Meinung des Experten und ein mögliches Transferszenario.

Was hat Obuchow gesagt?

Dem von Ihnen bereitgestellten Interview mit „RB Sport“ zufolge nannte Wladimir Obuchow Shomurodovs gesammelte Erfahrung im Ausland und seine guten Kenntnisse der russischen Meisterschaft als seine Hauptvorteile.

„Für Spartak wäre es eine sehr richtige Entscheidung, Eldor Shomurodov zu verpflichten. Er hat im Ausland große Erfahrung gesammelt, ist ein Meister seines Fachs und ein Spieler auf Top-Niveau. Eldor kennt auch unsere Meisterschaft gut. Er könnte Spartak zweifellos ernsthaft helfen“, sagte Obuchow.

Diese Aussage könnte in den sozialen Medien zu Auslegungen wie „Shomurodov wechselt zu Spartak“ führen. Die Empfehlung des Experten bedeutet jedoch nicht, dass der Verein Kontakt zum Spieler aufgenommen hat.

Bisher haben weder Spartak, Istanbul Başakşehir noch Shomurodovs Vertreter eine offizielle Erklärung zu einem möglichen Transfer abgegeben.

Warum wird Shomurodovs Name wieder genannt?

Der Stürmer absolvierte eine der torgefährlichsten Saisons seiner Karriere. In der Süper Lig 2025/26 erzielte Shomurodov 22 Tore und wurde damit zusammen mit Trabzonspor-Stürmer Paul Onuachu Torschützenkönig der Liga. Zudem steuerte er 5 Torvorlagen für seine Mitspieler bei.

Diese Werte zeigten, dass Shomurodov auch im Alter von 31 Jahren auf hohem Niveau liefern kann. Während der gesamten Saison agierte er effektiv nicht nur als Vollstrecker im Strafraum, sondern auch als Angreifer, der Chancen für seine Partner kreiert.

Bei der Weltmeisterschaft erhöhte sein aus spitzem Winkel gegen die Demokratische Republik Kongo erzieltes Tor das internationale Ansehen des Spielers weiter. In der ersten Abstimmungsphase der FIFA-Fans wurde Shomurodovs Treffer zum besten Tor der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gewählt. Er sammelte 36 Prozent der Stimmen und ließ damit Stars wie Lionel Messi und Vinícius Júnior hinter sich.

Wodurch könnte er für Spartak nützlich sein?

Obwohl Shomurodov ein klassischer Mittelstürmer ist, ist er kein Angreifer, der nur im Strafraum wartet. Er kann auch als hängende Spitze oder auf einer Position näher am linken Flügel agieren. Transfermarkt gibt seine Hauptposition als Mittelstürmer an, während er als zweite Positionen den hängenden Stürmer und den linken Flügel nennt.

Mögliche Vorteile für Spartak:

Vorteil Möglicher Nutzen für das Team RPL-Erfahrung Keine lange Eingewöhnungszeit für die Liga erforderlich Spielen auf verschiedenen Positionen Möglichkeit, Offensivschemata zu variieren Körperliche Stärke Zweikämpfe gegen Innenverteidiger Kopfballspiel Gefahr bei Flanken von den Außenbahnen Internationale Erfahrung Druckbewältigung in großen Spielen Torgefährlichkeit 22 Ligatore in der letzten Saison

Dies ist eine taktische Analyse, die auf den Eigenschaften des Spielers und seiner vorherigen Karriere basiert. Es ist bisher nicht bestätigt, dass der Trainerstab von Spartak Shomurodov tatsächlich als Transferziel festgelegt hat.

Die russische Meisterschaft ist ihm nicht fremd

Shomurodov hat seine Karriere im europäischen Fußball ausgerechnet in der Premjer-Liga auf ein hohes Niveau gehoben.

Er wechselte 2017 von Bunyodkor zu Rostow und verteidigte bis 2020 die Farben des russischen Klubs. Den offiziellen Angaben der Roma zufolge erzielte der Stürmer in 91 Einsätzen für Rostow 18 Tore und gab 12 Vorlagen.

In Russland hat er sich bereits angepasst an:

körperbetonten Fußball;

Spiele bei kalten Witterungsbedingungen;

lange Auswärtsreisen;

das Agieren gegen kompakte Defensivreihen;

den Druck der heimischen Meisterschaft.

Insofern erfordert eine Rückkehr nach Russland für ihn möglicherweise keine vollständige Neuanpassung wie in seinen ersten Saisons in der Türkei oder in Italien.

Aber ihn zu verpflichten wird nicht einfach sein

Shomurodov ist derzeit kein ablösefreier Spieler. Im Sommer 2025 wurde er von der AS Roma mit Kaufoption an Istanbul Başakşehir ausgeliehen.

Nach einer erfolgreichen Saison erwarb der türkische Klub die Transferrechte des Spielers vollständig. Es wurde berichtet, dass der neue Vertrag bis zum Sommer 2028 läuft.

Das bedeutet, wenn Spartak Shomurodov verpflichten möchte:

Müssen sie zuallererst Verhandlungen mit Istanbul Başakşehir führen. Sie müssen den türkischen Klub davon überzeugen, den Spieler zu verkaufen. Sie müssen sich über die persönlichen Konditionen mit Shomurodov einigen. Der usbekische Stürmer selbst muss eine Rückkehr nach Russland wollen.

Shomurodovs aktueller Marktwert wird von Transfermarkt auf 7 Millionen Euro beziffert. Dies ist jedoch nicht der offizielle Transferpreis, den der Verein fordert — es ist die unabhängige Einschätzung des Portals.

Warum könnte der türkische Klub ihn verkaufen?

Es gibt Berichte, dass Istanbul Başakşehir Shomurodov zu relativ günstigen Konditionen von der AS Roma erworben hat. Einige Quellen beziffern den vollständigen Transferwert auf 2,8 Millionen Euro und die vorherige Leihgebühr auf 3 Millionen Euro.

Falls Spartak oder ein anderer Verein ein Angebot von rund 7 Millionen Euro oder mehr unterbreitet, könnte das Istanbuler Team die Möglichkeit haben, finanziellen Gewinn zu erzielen.

Es gibt für den Klub jedoch auch einen zweiten Aspekt: Shomurodov wurde zum wichtigsten Torschützen des Teams. Ihn zu verkaufen könnte eine große Lücke im Sturmzentrum reißen. Daher wird gefordert, dass das Angebot hoch genug ist, um auch die sportliche Bedeutung des Spielers auszugleichen.

Ist das Alter von 31 Jahren ein Hindernis für den Transfer?

Shomurodov feierte im Juni 2026 seinen 31. Geburtstag. Für einen Stürmer ist dies eine Phase in seiner Karriere, in der sich Erfahrung und körperliche Möglichkeiten im Gleichgewicht befinden.

Sein Alter kann für Spartak zweigeteilt bewertet werden.

Die positive Seite:

er kann sofort Ergebnisse liefern;

bedarf keiner langen Eingewöhnungszeit;

gibt jungen Stürmern Erfahrung weiter;

verliert in Spielen mit hohem Druck nicht die Nerven.

Die risikoreiche Seite:

die Möglichkeit eines späteren teureren Verkaufs ist begrenzt;

ein langfristiger Vertrag könnte ein finanzielles Risiko darstellen;

es wird erfordert, die körperliche Verfassung konstant zu halten;

die Torgefährlichkeit aus der Türkei lässt sich nicht automatisch auf die RPL übertragen.

Aus diesem Grund wäre ein möglicher Transfer keine Investition in junges Talent, sondern eine Entscheidung, die darauf ausgerichtet ist, in den nächsten zwei bis drei Saisons sofortige Resultate zu erzielen.

Die italienische Schule hat sein Spiel verändert

Nach Rostow wechselte Shomurodov zum FC Genua und begann seine Karriere in der italienischen Serie A. Im Jahr 2021 wurde er für 17,5 Millionen Euro zur AS Roma transferiert und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bei den Römern.

Der Stürmer spielte später auch für:

Spezia Calcio;

Cagliari Calcio;

Istanbul Başakşehir.

Er absolvierte 85 Pflichtspiele für die AS Roma und erzielte dabei 13 Tore. Mit dem Klub gewann er außerdem die UEFA Europa Conference League.

Die Jahre in Italien brachten ihm große Erfahrung in taktischer Disziplin, dem Finden von Räumen zwischen Verteidigern und dem balllosen Bewegen ein. Die 22 Tore in der Türkei zeigten, dass er diese Erfahrung wieder in Torgefahr ummünzen konnte.

Was ist bisher sicher?

Information Status Obuchow empfahl Shomurodov Spartak Im von Ihnen bereitgestellten Interview geäußert Spartak hat ein offizielles Angebot gesendet Unbestätigt Klüge haben Verhandlungen begonnen Keine offizielle Meldung Shomurodov ist Başakşehir-Spieler Bestätigt Vertrag Bis zum Sommer 2028 Marktwert 7 Mio. Euro laut Transfermarkt Ergebnis in der türkischen Meisterschaft 22 Tore, 5 Vorlagen Tor bei der WM Zum besten der Gruppenphase gewählt

Daher ist es richtig, die aktuellen Nachrichten nicht als „Shomurodov wechselt zu Spartak“ auszulegen, sondern als „ein ehemaliger Spieler hält ihn für einen würdigen Kandidaten für den Moskauer Klub“.

Alle Voraussetzungen für einen Transfer sind da, aber es gibt keine Einigung

Shomurodovs Kandidatur ist für Spartak nicht unlogisch. Er kennt die russische Meisterschaft, hat in Italien und Türkei reichlich Erfahrung gesammelt, sich bei der WM bewiesen und in der letzten Vereinssaison 22 Tore erzielt.

Damit der Transfer zustande kommt, reicht eine gute Empfehlung allein jedoch nicht aus. Erforderlich sind das offizielle Interesse von Spartak, eine Einigung über den Preis mit Istanbul Başakşehir und die persönliche Entscheidung des Spielers.

Vorerst bleibt Shomurodov ein wichtiger Spieler des türkischen Klubs. Doch nach seinen jüngsten Leistungen und seinem WM-Tor wäre es nicht überraschend, wenn auf dem Transfermarkt neue Angebote auftauchen.

Ist der Wechsel zu Spartak Ihrer Meinung nach der richtige Schritt für Eldor Shomurodov oder sollte er in der Türkei bleiben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!