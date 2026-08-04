Neues Kapitel mit 40: WM-Held Vozinha wechselt zu Colo-Colo

Einer der Helden des historischen Laufs der kapverdischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 setzt seine Karriere in Südamerika fort. Der 40-jährige Torhüter hat einen Vertrag beim chilenischen Club Colo-Colo unterzeichnet.

Die Vereinbarung läuft zunächst bis Ende 2026. Sollte der erfahrene Schlussmann das Vertrauen des Trainerteams rechtfertigen, hat der Verein die Option, den Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern.

Der Transfer wurde nach dem Medizincheck offiziell

Colo-Colo gab offiziell bekannt, dass Vozinha den Vertrag unterschrieben hat, nachdem er die erforderlichen medizinischen Untersuchungen erfolgreich absolviert hatte.

„Vozinha hat seinen Vertrag unterzeichnet und ist offiziell der neue Spieler von Colo-Colo“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Der Vertrag ist auf sechs Monate ausgelegt und enthält eine Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Der Torhüter wechselte als ablösefreier Spieler zum chilenischen Club, nachdem sein Vertrag bei Chaves in der zweiten portugiesischen Liga ausgelaufen war. Daher musste Colo-Colo keine Ablösesumme an einen anderen Verein zahlen.

Den vorliegenden Informationen zufolge wird Vozinha bei seinem neuen Team mit der Rückennummer 29 auflaufen.

Ein einziges WM-Spiel veränderte seine Karriere

Vozinhas Wechsel ist nicht einfach nur ein kurzfristiger Deal mit einem ablösefreien Spieler. Er zog nach Chile, nachdem er im Alter von 40 Jahren zu einem der meistdiskutierten Torhüter der Weltmeisterschaft geworden war.

Die Kapverdischen Inseln nahmen zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer WM teil. Im Auftaktspiel trennte sich das Team 0:0 von Spanien, wobei Vozinha sieben Paraden zeigte und zu den Haupthelden der Partie avancierte.

Danach holte Kap Verde auch gegen Uruguay einen Punkt und schaffte den Einzug in die K.o.-Runde. Der historische Lauf des Teams endete im Sechzehntelfinale nach einem packenden Duell gegen Argentinien, das bis in die Verlängerung ging – 2:3.

Er bewies, dass 40 kein Hindernis ist

Torhüter können im Vergleich zu Spielern auf anderen Positionen länger auf höchstem Niveau spielen. Dennoch ist es ungewöhnlich, mit 40 Jahren bei einer Weltmeisterschaft zu debütieren und danach einen Vertrag auf einem neuen Kontinent zu erhalten.

Vozinha beschränkte sich bei der WM nicht nur auf das Abwehren von Tönen. In den FIFA-Analysen gehörte er zu den führenden Torhütern des Turniers in den Kategorien Ballbesitz und Spielaufbau. Selbst nach dem Ausscheiden Kap Verdes blieb er in diesem Ranking ganz oben.

Dies zeigt, dass Colo-Colo Vozinha nicht nur wegen seiner Popularität verpflichtet hat. Der Club hat einen Schlussmann erhalten, der dem Druck in großen Spielen standhalten, die Defensive organisieren und den jungen Spielern Erfahrung vermitteln kann.

Der Stammplatz ist nicht garantiert

Der Erfolg bei der Weltmeisterschaft brachte Vozinha zwar einen neuen Vertrag ein, garantiert ihm aber keinen automatischen Platz in der Startelf.

Colo-Colos Cheftrainer Fernando Ortiz betonte bei der Vorstellung des Transfers, dass Vozinha wie jeder andere Spieler um seinen Platz auf dem Rasen kämpfen müsse.

In diesem Fall fungiert der Kurzzeitvertrag für beide Seiten als Test:

Partei Hauptziel Vozinha Eroberung des Stammplatzes Colo-Colo Bewertung seiner Form und Konstanz Trainerteam Erhöhung des Konkurrenzkampfs im Tor Clubführung Klärung der Verlängerungsfrage für 2027

Die chilenische Presse schreibt, dass sein mögliches Debüt auf das Spiel gegen O’Higgins am 16. August fallen könnte. Bisher wurde dieses Datum jedoch noch nicht durch den offiziellen Kader des Teams bestätigt.

Sogar für den Namen auf dem Trikot war eine Sondergenehmigung nötig

Vozinhas vollständiger Name lautet Josimar José Evora Dias. „Vozinha“ ist hingegen ein Spitzname aus seiner Kindheit.

Da die chilenischen Fußballregeln die Verwendung von Spitznamen auf den Trikots der Spieler einschränken, wurde die Frage um die Beibehaltung seines berühmten Namens gesondert diskutiert. Nachdem die anderen Clubs der Liga ihre Zustimmung gegeben hatten, durfte er den Namen „Vozinha“ auf seinem Trikot tragen.

Diese Frage war auch in kommerzieller Hinsicht wichtig. Der Torhüter wurde nach der Weltmeisterschaft beim internationalen Publikum genau unter dem Namen Vozinha bekannt.

Kam ohne Verein zur WM und wurde zum Star

Vozinha hatte seinen Vertrag bei Chaves kurz vor der Weltmeisterschaft beendet und befand sich in einer ungewissen Zukunft. Nur wenige Wochen später wurde er zu einer der größten Entdeckungen der WM und erhielt einen Vertrag von einem der renommierten Vereine Südamerikas.

Im Laufe seiner Karriere spielte er neben Portugal auch in Clubs in Angola, der Republik Moldau, Zypern und der Slowakei. Colo-Colo wird jedoch Vozinhas erste Erfahrung im südamerikanischen Fußball sein.

Die neue Meisterschaft wird von ihm verlangen, sich an einen anderen Fußballstil anzupassen. Das hohe Tempo in Chile, die körperliche Härte im Strafraum und der große Druck der Fans werden eine neue Herausforderung für den erfahrenen Torhüter sein.

Was hat Colo-Colo gewonnen?

Die Verpflichtung von Vozinha kann dem Verein gleichzeitig sportliche und marketingtechnische Vorteile bringen.

Aus sportlicher Sicht:

Erfahrung bei einem großen internationalen Turnier;

die Fähigkeit, in entscheidenden Situationen Paraden zu zeigen;

Fähigkeit zur Führung der Abwehrkette;

Konkurrenz und Vorbild für junge Torhüter.

Aus kommerzieller Sicht:

großer Bekanntheitsgrad nach der Weltmeisterschaft;

Zugang zum kapverdischen und afrikanischen Publikum;

Interesse an Trikots und Vereinsfanartikeln;

Steigerung der internationalen Präsenz der Marke Colo-Colo.

Auch Clubpräsident Anibal Mosa räumte ein, dass der Transfer neben dem sportlichen Nutzen von Vozinha auch eine große mediale und marketingtechnische Wirkung hat.

Sechs Monate werden seine Zukunft bestimmen

Vozinhas erster Vertrag bei Colo-Colo ist nicht langfristig. Er hat bis zum Ende der Saison Zeit, sich zu beweisen.

Sollte der Torhüter sein WM-Niveau auch in der chilenischen Liga unter Beweis stellen, könnte der Club die Option auf ein weiteres Jahr ziehen. Dies würde ihm ermöglichen, seine Karriere auch mit 41 Jahren auf hohem Niveau fortzusetzen und möglicherweise an kontinentalen Wettbewerben teilzunehmen.

Vor wenigen Monaten noch vereinslos, bereitet sich Vozinha nun auf eine seiner größten Herausforderungen auf einem neuen Kontinent vor. Seine Geschichte hat einmal mehr gezeigt, dass sich Chancen im Fußball manchmal im unerwartetsten Moment auftun.

Glaubt ihr, dass Vozinha mit 40 Jahren die Nummer eins im Tor von Colo-Colo werden kann? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit Fußballfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!