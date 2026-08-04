Die Internationale Raumstation (ISS) verfügt über ausreichende technische Ressourcen, um auch nach 2030 weiter betrieben zu werden. Das erklärte Dana Weigel, Leiterin der NASA-Programme für die niedrige Erdumlaufbahn, bei einem Briefing in Houston, berichtet TASS. Dies meldet Ixbt.com berichtet Dies meldet.

Derzeit bleibt der Hauptplan der NASA und ihrer internationalen Partner unverändert: Der Betrieb der Station soll Ende 2030 eingestellt werden. Danach benötigen Fachleute knapp zwei weitere Jahre, um die sichere und kontrollierte Rückführung der ISS aus der Umlaufbahn vorzubereiten.

Technische Möglichkeiten und modulare Systeme

Dana Weigel betonte jedoch, dass der technische Zustand der Station eine Nutzung über den festgelegten Termin hinaus ermöglicht. Ihren Angaben zufolge befindet sich der Komplex derzeit in einem normalen Betriebszustand und verfügt über erhebliche Festigkeitsreserven.

„Wenn wir aus rechtlicher Sicht andere Vorgaben erhalten, sind wir bereit, uns an die Situation anzupassen und die Vorgehensweise zu ändern“, sagte Weigel. Sie ergänzte, dass viele wichtige Systeme der ISS modular aufgebaut seien und bei Bedarf ausgetauscht werden könnten.

Zukünftige Pläne und Geschichte im Orbit

Die Möglichkeit einer Verlängerung des Stationsbetriebs wird nicht zum ersten Mal diskutiert. Zuvor war bekannt geworden, dass Russland und die USA Optionen für einen Betrieb der ISS bis 2030 prüfen. Gleichzeitig plant Russland, 2028 das erste Modul seiner nationalen Raumstation in die Umlaufbahn zu bringen.

Die Internationale Raumstation befindet sich seit November 1998 im Orbit. In beinahe drei Jahrzehnten wurde sie zum größten bemannten Laboratorium in der Geschichte der Menschheit. Die Station hat derzeit eine Masse von 435 Tonnen, zusammen mit den angedockten Raumfahrzeugen etwa 470 Tonnen.