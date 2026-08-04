Islombek Ismoilov lobte Dinamos junge Spieler

Eines der Topspiele des 15. Spieltags der Super League fand zwischen Dinamo und Neftchi statt. Die Partie in Samarkand endete torlos 0:0, wie der Pressedienst von Dinamo PFK berichtete.

Nach dem Spiel beantwortete Neftchi-Cheftrainer Islombek Ismoilov auf einer Pressekonferenz die Fragen der Journalisten. Seiner Aussage nach versuchten beide Teams, offensiven Fußball zu zeigen.

„Jeder weiß, dass beide Mannschaften offensiv spielen. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Angriffe und Torchancen, nur ein Tor fehlte in diesem Spiel. Wir werden unsere Fehler analysieren“, sagte Ismoilov.

Der Trainer beantwortete auch die Frage, warum Neftchis starker Kader in diesem Spiel nicht den Ausschlag gegeben habe. Er sagte, auch Dinamos Aufstellung könne man nicht als schwach bezeichnen.

Ismoilov betonte, dass die Mannschaft aus Samarkand neben dem erfahrenen Bahodir Nasimov auch junge Spieler hat, die sich weiterentwickeln, darunter Firdavs Abdurahmonov, Oybek O‘rmonjonov und Behruzbek Obloqulov. Seiner Meinung nach befindet sich auch Anvarjon Hojimirzayev derzeit in guter Form.

„Diese Jungs sind noch nicht besonders bekannt, aber Dinamos Nachwuchsspieler gehören in diesem Alter in Usbekistanzu den Besten“, sagte Neftchis Cheftrainer Ismoilov.

Ismoilov sagte, ein starker Kader garantiere nicht immer den Sieg. Als Beispiel nannte er Spaniens Unentschieden gegen Kap Verde bei der Weltmeisterschaft.

Der Trainer betonte, dass es nicht einfach sei, oben in der Tabelle zu stehen und um den Titel zu kämpfen. Dinamo ging ohne etwas zu verlieren in die Partie gegen Neftchi und zeigte eine gute Leistung.