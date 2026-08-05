Fiorentina verpflichtet Real-Madrid-Talent auf Leihbasis

Der italienische Klub Fiorentina hat eine vollständige Einigung erzielt, das junge Mittelfeldtalent Franco Mastantuono von Real Madrid für eine Saison auszuleihen. Nach Informationen der Corriere dello Sport fanden die Parteien nach mehreren Wochen schwieriger Verhandlungen einen endgültigen Kompromiss und beendeten damit eine der längsten Transfersagas des Sommertransferfensters. Goal.com berichtet dies.

Der Wechsel des Argentiniers in die italienische Serie A dürfte für Fiorentina ein wichtiger Schritt sein, um die Offensive deutlich zu verstärken. Der 2007 geborene junge Spielmacher hatte mit seiner glänzenden Perspektive und seinen technischen Fähigkeiten bereits das Interesse europäischer Spitzenklubs geweckt. Die Führung von Fiorentina unternahm große Anstrengungen, um den Spieler von einem Wechsel zu überzeugen.

Leihbedingungen und finanzielle Einigung

Quellen zufolge handelt es sich bei der Vereinbarung zwischen den Klubs um eine reine Leihe, eine Kaufoption wurde nicht in den Vertrag aufgenommen. Das bedeutet, dass das argentinische Talent nach Saisonende direkt in die spanische Hauptstadt zurückkehrt. Auch die Frage des Spielergehalts spielte beim erfolgreichen Abschluss der Vereinbarung eine wichtige Rolle.

Real Madrid hat zugestimmt, einen erheblichen Teil des Gehalts des jungen Spielers zu übernehmen, während Fiorentina den Rest bezahlt. Dieser finanzielle Kompromiss führte nach den langwierigen Verhandlungen zu einem positiven Abschluss und ermöglichte eine Einigung zwischen den Parteien. Der Spieler selbst erkannte ebenfalls, dass ein Engagement in Florenz der richtige Schritt für seine Entwicklung ist, und stimmte dem Wechsel zu.

Schneller Medizincheck und Reise nach Italien

Die Führung von Fiorentina klärt derzeit alle logistischen Fragen und arbeitet daran, den jungen Spieler so schnell wie möglich nach Italien zu holen. Der Fußballer wird in Kürze in Florenz erwartet, soll den üblichen Medizincheck absolvieren und sich dem Training mit seiner neuen Mannschaft anschließen.

Dieser Transfer zeigt, wie ernst die Ziele von Fiorentina für die kommende Saison sind. Die Erfahrung des jungen und vielversprechenden Spielers in der italienischen Meisterschaft wird nicht nur ihm selbst zugutekommen, sondern auch dazu beitragen, das Niveau der nationalen Liga zu steigern. Die Fans der Mannschaft werden schon bald die Möglichkeit haben, einen neuen Star im Trikot ihres Lieblingsklubs zu verfolgen.