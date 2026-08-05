Atlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero ein

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Atlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero ein

Atlético Madrid bereitet ein offizielles Angebot für Tottenham-Verteidiger Cristian Romero vor. Laut Goal.com ist unter Europas führenden Klubs ein harter Wettbewerb um den argentinischen Nationalspieler entbrannt, und der Madrider Klub will entschlossen handeln. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Marca bereitet die Atlético-Führung ein erstes Angebot von rund 30 Millionen Euro für den Londoner Klub vor. Diego Simeone möchte seinen Landsmann seit Jahren in seiner Mannschaft sehen, und der Transfer könnte zu einem der wichtigsten Themen des Sommertransferfensters werden.

Finanzielle Bedingungen und Kaderveränderungen

Im Metropolitano gilt zur Wahrung der finanziellen Stabilität das Prinzip „erst verkaufen, dann kaufen“. Mögliche Transfers von Ruggeri zu Aston Villa und Nahuel Molina zur Roma könnten Atlético die nötigen Einnahmen verschaffen und die Gehaltskosten senken.

Atlético ist in diesem Rennen jedoch nicht der einzige Bewerber. Der italienische Meister Inter liegt finanziell leicht vorn und bietet für den Innenverteidiger 35 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni.

Der Wunsch des Spielers und Tottenhams Position

Der größte Vorteil der Madrilenen ist der eigene Wunsch des Spielers. Cristian Romero spielte zuvor in der Serie A für Atalanta und Genua, sieht die Fortsetzung seiner Karriere in der spanischen Hauptstadt jedoch als Priorität. Sein Wunsch, unter Diego Simeone zu spielen, wird zu einem entscheidenden Faktor.

Zudem soll der bis 2029 laufende Vertrag des Spielers bei Tottenham eine besondere Klausel enthalten, die die Situation bei einem Angebot von einem der spanischen Topklubs erleichtert. Die Londoner sind nun deutlich verhandlungsbereiter als in den vergangenen Jahren und würden statt der früher geforderten 55 Millionen Euro inzwischen Angebote von rund 40 Millionen Euro prüfen.

Atlético MadridCristian RomeroTottenhamInterTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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