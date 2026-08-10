Die Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnen

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Die Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnen

Nach Informationen eines Sportmediums kehrt Argentiniens Stürmer Julián Álvarez heute zum Saisonvorbereitungstraining von Atlético de Madrid zurück. Der Fußballer bereitet einen ungewöhnlichen Schritt vor, in der Hoffnung, die Führung des Madrider Klubs zu Verhandlungen mit Barcelona zu zwingen. Diese Woche dürfte für die Zukunft des Stürmers und die Möglichkeit eines Wechsels zum katalanischen Klub entscheidend werden. Goal.com berichtet .

Wir erinnern daran, dass der Stürmer bereits während der Weltmeisterschaft öffentlich seinen Wunsch geäußert hatte, zu Barcelona zu wechseln. Danach spitzte sich die Situation jedoch zu. Atlético reichte offiziell Beschwerden bei der FIFA und dem Spanischen Fußballverband ein und warf den Katalanen vor, während einer geschützten Frist mit einem vertraglich gebundenen Spieler verhandelt zu haben.

Klubführung und Diego Simeone bleiben bei ihrer harten Linie

Atléticos Vorstandsvorsitzender Miguel Ángel Gil Marín und Klubpräsident Enrique Cerezo betonten nachdrücklich, dass sie den Fußballer im Sommer-Transferfenster unter keinen Umständen verkaufen würden. Cheftrainer Diego Simeone machte seine entschiedene Haltung zu diesem Thema zum Ende der vergangenen Woche ebenfalls deutlich.

„Die Situation ist klar, der Klub hat seine Entscheidung getroffen“, erklärte der argentinische Trainer kurz und unmissverständlich. Die kompromisslose Haltung des Madrider Cheftrainers und der Klubführung erschwert den Transferprozess zusätzlich.

Barcelona hingegen wurde nach Álvarez’ Aussage sofort aktiv, schickte sein erstes offizielles Angebot und machte sein Interesse öffentlich. In den vergangenen Wochen zogen es die Katalanen jedoch vor, zu schweigen. Da die Klubführung genau weiß, dass dieser Transfer äußerst kompliziert wäre, geht sie jeden Schritt mit größter Vorsicht an.

Julián Álvarez’ Rückkehr ins Training und die besondere Forderung, die er voraussichtlich an die Klubführung richten wird, könnten die Situation erneut verändern. Sollte der Fußballer den offiziellen Druck auf einen Wechsel erhöhen, könnte Atléticos Führung gezwungen sein, ihre Position zu überdenken.

Julián ÁlvarezBarcelonaAtlético de MadridLa LigaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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