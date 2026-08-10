Darwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekannt

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Darwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekannt

Der ehemalige Liverpool-Stürmer Darwin Núñez gab in den sozialen Medien bekannt, dass sein Landsmann Ronald Araújo zum englischen Klub gewechselt sei – noch vor der offiziellen Mitteilung. Wie der Liverpool Echo berichtet, haben die Reds den Barcelona-Verteidiger bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Vertrag enthält zudem eine Kaufoption in Höhe von 47 Millionen Pfund. Goal.com berichtet .

Obwohl Liverpool seinen neuen Verteidiger noch nicht offiziell vorgestellt hat, nahm Darwin Núñez, der im vergangenen Sommer zu Al-Hilal wechselte, die Sache selbst in die Hand. Am Freitag veröffentlichte er auf X, ehemals Twitter, ein Foto mit Ronald Araújo, machte den Transfer in der Fußballwelt bekannt und erhielt dafür den Applaus der Fans.

Ronald Araújo im Liverpool-Trikot

In seiner herzlichen Nachricht brachte Darwin Núñez seine bedingungslose Liebe zu seinem Ex-Klub zum Ausdruck und wünschte seinem neuen Teamkollegen viel Erfolg. Núñez schrieb in seinem Beitrag: "Ich wünsche dir in diesem großartigen Klub alles Gute, mein Freund. Ich freue mich sehr, dass du die Liebe und Unterstützung der LFC-Fans erlebst. Sie sind etwas ganz Besonderes und werden dir das immer wieder spüren lassen." Damit gratulierte er seinem Landsmann.

Der Transfer ist ein wichtiger Schritt zur Verstärkung der Liverpooler Abwehr, die nach dem ablösefreien Wechsel von Ibrahima Konaté zu Real Madrid eine Lücke aufwies. Ronald Araújo absolvierte während seiner erfolgreichen Zeit in La Liga 213 Spiele für Barcelona und gewann drei Meisterschaften sowie fünf nationale Pokale.

Der uruguayische Innenverteidiger wurde außerdem in den Spielzeiten 2021/22 und 2023/24 in die La-Liga-Elf der Saison gewählt. Die Verpflichtung des erfahrenen Abwehrspielers soll die problematische Lücke im Liverpool-Kader schließen.

Dass Darwin Núñez die Nachricht noch vor einer offiziellen Stellungnahme des Klubs verbreitete, löste unter den Fans eine rege Diskussion aus. Internetnutzer nahmen die Aktion des ehemaligen Stürmers humorvoll und begeistert auf und bedankten sich bei ihm.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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