Girona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholen

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Girona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholen

Girona ist in die entscheidende Phase der Verhandlungen über die Rückkehr des Mittelfeldspielers Unai Hernández eingetreten, der in Saudi-Arabien eine schwierige Zeit erlebt. Damit will der Klub seinen Kader verstärken. Laut Goal.com plant das katalanische Team, seinen ehemaligen Nachwuchsspieler auszuleihen. Goal.com berichtet darüber.

Girona hat inzwischen die Vorbereitung auf die neue Saison der LaLiga Hypermotion abgeschlossen. Das von Kike Álvarez trainierte Team holte in den Testspielen im Sommer nur einen Sieg und spielte im letzten Duell gegen Nàstic 1:2 unentschieden. Die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele werfen im Trainerstab zahlreiche Fragen auf.

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Nach Angaben des saudi-arabischen Mediums Al-Riyadiya prüft Al-Ittihad ein offizielles Angebot, Hernández für eine Saison auszuleihen. Die wichtigsten Gespräche zwischen den Parteien drehen sich um logistische Fragen im Zusammenhang mit dem hohen Gehalt des Mittelfeldspielers im Nahen Osten.

Girona hat vorgeschlagen, nur einen kleinen Teil des enormen Gehalts des Spielers zu übernehmen, während Al-Ittihad den Rest bezahlen soll. Der aus Malgrat-de-Mar stammende Mittelfeldspieler möchte in seiner Heimat wieder eine Schlüsselrolle einnehmen und seine frühere Form zurückgewinnen.

Der Karriereweg des Spielers

Die Karriere von Unai Hernández war in den vergangenen Jahren von drastischen Wendungen geprägt. Die ersten Jahre seiner Profikarriere verbrachte er in der Akademie von Girona, bevor er zum FC Barcelona wechselte. Der offensive Mittelfeldspieler schloss sich 2022 der La-Masia-Akademie an und wurde zu einem wichtigen Spieler von Barça Atlètic.

Seine starken Leistungen weckten das Interesse ausländischer Klubs. Im Januar 2025 verpflichtete Al-Ittihad den Spieler für 4,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom FC Barcelona. Seine Zeit beim Klub aus Dschidda verlief jedoch nicht wie erwartet, und später wurde er an den anderen Verein der Saudi Pro League, Al-Shabab, ausgeliehen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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