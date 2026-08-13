Napoli nimmt Kontakt zu Arsenal wegen Gabriel-Jesus-Transfer wieder auf

Der italienische Klub Napoli hat seine Bemühungen um die Verpflichtung des Arsenal-Stürmers Gabriel Jesus intensiviert und neue Gespräche mit dem Londoner Verein aufgenommen. Laut einem Bericht von Goal.com ist der Brasilianer zum wichtigsten Transferziel der Neapolitaner für den Angriff geworden; die Parteien besprechen die Bedingungen eines möglichen Transfers.

Fabrizio Romano erklärte auf seinem YouTube-Kanal, dass die Napoli-Führung über alle für den Transfer erforderlichen Voraussetzungen informiert worden sei. Nach dem Verkauf von Romelu Lukaku will der Klub einen weiteren hochklassigen Stürmer verpflichten, der das Vertrauen von Cheftrainer Massimiliano Allegri rechtfertigen kann.

Die wichtigsten Bedingungen für den Transfer

Für den Abschluss des Transfers muss der italienische Klub jedoch noch mehrere Aufgaben lösen. Erstens muss Napoli Spieler verkaufen, um Platz im Angriff zu schaffen und Geld für den Transfer aufzubringen. Insbesondere wird erwartet, dass Lorenzo Lucca und Noa Lang den Verein verlassen.

Zweitens haben die Neapolitaner mit dem Spieler und seinen Vertretern noch keine endgültige Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen und das Gehalt erzielt. Die Gespräche mit den Beratern von Gabriel Jesus befinden sich noch nicht in einem fortgeschrittenen Stadium, da der Stürmer weitere Angebote vorliegen hat.

Zukünftige Pläne und Konkurrenz

Dennoch zeigt der brasilianische Angreifer Interesse am Projekt von Napoli und hält diese Option für attraktiv. Sollte der italienische Klub die notwendigen Abgänge erfolgreich abschließen und Platz im Kader schaffen, könnte der Transfer jederzeit offiziell bekannt gegeben werden.

Für Napoli, einen der Spitzenklubs der Serie A, dürfte dieser Transfer ein wichtiger Schritt im Titelrennen und zur weiteren Stärkung der Teilnahme an europäischen Wettbewerben sein. Die Verpflichtung eines erfahrenen Stürmers dieser Klasse in der entscheidenden Saisonphase würde die Chancen der Mannschaft deutlich erhöhen.