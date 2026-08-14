Xiaomi stellt ein neues Massagegerät mit drei Köpfen vor

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat sein neues Produkt der Öffentlichkeit vorgestellt und den Vorverkauf der Massagepistole Mijia Fascia Gun 3 gestartet. Laut ixbt.com unterscheidet sich das Gadget mit seinem ungewöhnlichen Design und den fortschrittlichen Funktionen deutlich von herkömmlichen Modellen und ist für eine tiefe Muskelentspannung konzipiert. Ixbt.com berichtet .

Im Gegensatz zu den meisten vergleichbaren Geräten auf dem Markt ist die neue Version nicht mit einem, sondern mit drei unterschiedlich geformten Massageköpfen ausgestattet. Diese Lösung ermöglicht eine gezielte Behandlung entsprechend den Besonderheiten verschiedener Körperpartien und steigert die Wirksamkeit der Anwendung deutlich.

Technische Eigenschaften und Betriebsmodi

Im Gehäuse des Gadgets verbirgt sich ein leistungsstarker zweiachsiger bürstenloser Motor, der eine Druckkraft von bis zu 25 Kilogramm erzeugen kann. Die Eindringtiefe beträgt 4 Millimeter. Diese Werte ermöglichen es dem Gerät, tiefes Muskelgewebe zu erreichen und Ermüdungserscheinungen nach intensiver körperlicher Belastung schnell zu reduzieren.

Die Ingenieure haben zwei grundlegende Betriebsmodi vorgesehen: eine konstante und eine variable Frequenz. Jeder Modus bietet wiederum drei Intensitätsstufen. Dadurch können Nutzer abhängig von ihrer körperlichen Verfassung und Empfindlichkeit die passende Einstellung auswählen.

Smarte Funktionen und Akkulaufzeit

Für mehr Komfort verfügt die Mijia Fascia Gun 3 über eine intelligente Speicherfunktion. Beim nächsten Einschalten kehrt das Gerät automatisch zu den zuletzt verwendeten Einstellungen zurück. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, jedes Mal erneut einen Modus auszuwählen.

Für die kabellose Nutzung sorgt ein Akku mit 2450 mAh Kapazität. Laut Xiaomi reicht eine vollständige Ladung bei typischer Nutzung für bis zu 31 Tage und verringert damit den Aufwand für häufiges Nachladen.

Die neue Massagepistole ist bislang auf dem chinesischen Markt zu einem Einführungspreis von 369 Yuan erhältlich. Die vielseitigen Funktionen und die lange Akkulaufzeit machen das Gadget zu einer attraktiven Wahl für aktive Menschen und Sportler.