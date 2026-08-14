Inter wirbt auf dem Transfermarkt um englische Fußballer

Inter Mailand verfolgt auf dem Transfermarkt eine ungewöhnliche und mutige Strategie. Der italienische Klub plant, gezielt Spieler aus der englischen Premier League zu verpflichten, um sich an die Wettbewerbsfähigkeit und Intensität dieser Liga anzupassen. Laut Informationen von Calciomercato und anderen Sportmedien erwägt der Nerazzurri, in einem einzigen Transferfenster drei englische Fußballer zu registrieren. Dies berichtet Goal.com.

In der vergangenen Saison stieß Manuel Akanji aus dem Kader von Manchester City zum Team. Im aktuellen Transferfenster hat Inter bereits John Stones als ablösefreien Spieler verpflichtet, nachdem sein Vertrag bei Manchester City ausgelaufen war. Nach langwierigen Verhandlungen mit Tottenham wird außerdem die Bekanntgabe des Transfers von Djed Spence erwartet. Doch der Klub will sich damit nicht begnügen.

Curtis Jones Und Die Transferregeln

Der italienische Spitzenklub bemüht sich außerdem um die Verpflichtung des Liverpool-Mittelfeldspielers Curtis Jones. Sollte der Transfer zustande kommen, würden in einem einzigen Transferfenster drei englische Fußballer zu einem Serie-A-Klub wechseln. Viele Fans fragen sich jedoch zu Recht, wie realistisch dies unter den strengen Regeln nach dem Brexit tatsächlich ist.

Bekanntlich gelten englische, schottische, walisische und nordirische Staatsbürger seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nicht mehr als Angehörige der Europäischen Gemeinschaft. Auch im Fußball wurden sie zunächst im Rahmen einer vorübergehenden Standardregelung als ausländische Spieler eingestuft. Zu Beginn der Saison 2024/25 nahm der Italienische Fußballverband FIGC jedoch wichtige Änderungen an den Bestimmungen vor.

Neue Regelung Und Ausnahmen

Gemäß den Gesetzen zur Regelung der Einreise ausländischer Arbeitskräfte wurde für Klubs der Serie A eine Sonderregel eingeführt. Laut offizieller Mitteilung ist es erlaubt, zusätzlich zu den allgemeinen Beschränkungen für Nicht-EU-Spieler jeweils einen britischen und einen albanischen Profifußballer aus dem Ausland zu registrieren.

Daraus ergibt sich eine berechtigte Frage: Wenn die Regel nur von einem britischen Fußballer spricht, wie kann Inter dann drei Spieler gleichzeitig registrieren? Experten erklären, dass die Klubs nach Lösungen suchen, indem sie rechtliche Gesetzeslücken und zusätzliche vertragliche Mechanismen in Bezug auf Transfers und den Status der Spieler nutzen.

Insbesondere die Tatsache, dass John Stones als ablösefreier Spieler kommt, sowie weitere rechtliche Aspekte sollen an die Anforderungen der Bestimmungen angepasst werden. Auch im Fall von Djed Spence und Curtis Jones plant die Klubführung, nach den medizinischen Untersuchungen alle Formalitäten im Rahmen der Vorgaben des Italienischen Fußballverbands zu erledigen.