Apple warnt Nutzer vor Angriffen durch Söldner-Spyware

Apple hat erneut Warnmeldungen zu Vorfällen verbreitet, die die Sicherheit seiner Geräte bedrohen. Laut ixbt.com verschickte der Technologiekonzern spezielle Benachrichtigungen an Kunden, bei denen der Verdacht besteht, dass ihre iPhone-, iPad- oder Mac-Geräte Ziel staatlich unterstützter Spionagesoftware geworden sind. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Cybersicherheit und zur rechtzeitigen Warnung der Nutzer. Techcrunch.com berichtet .

Unternehmensvertreter teilten TechCrunch mit, dass die Benachrichtigungen am Donnerstag gleichzeitig an Nutzer in 110 Ländern zugestellt wurden. Bis heute hat Apple Kunden in mehr als 150 Ländern weltweit über solche Angriffe informiert. Diese Zahlen zeigen deutlich, wie weit sich von Regierungen eingesetzte Spionagesoftware weltweit verbreitet hat.

Aktualisierungen der Sicherheitsbenachrichtigungen

In einem aktualisierten Supportartikel auf seiner Website teilte Apple mit, dass Nutzer über eine Push-Benachrichtigung informiert werden, die direkt auf dem iPhone-Sperrbildschirm erscheint. Diese Benachrichtigung fordert den Besitzer auf, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem hat das Unternehmen die Oberfläche der Benachrichtigung überarbeitet, sodass Nutzer leichter wichtige Informationen zu den nächsten Schritten erhalten.

Die erhaltene Nachricht enthält folgenden Text: “Apple hat einen Angriff durch Söldner-Spyware auf Ihr iPhone erkannt. Sie können jetzt Maßnahmen ergreifen, um Ihre Daten und Ihr Gerät zu schützen”. Bemerkenswert ist, dass Apple diese Warnungen auch per E-Mail sowie beim Anmelden am Benutzerkonto verschickt.

Empfehlungen von Experten und Schutzmaßnahmen

John Scott-Railton, leitender Forscher der auf digitale Untersuchungen spezialisierten Gruppe Citizen Lab, veröffentlichte im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) erste Informationen zu diesen Spyware-Warnungen. Wenn Sie eine solche Benachrichtigung erhalten, sollten Sie sie keinesfalls ignorieren. Experten betonen, dass die Nachricht nicht unbedingt bedeutet, dass Ihr Gerät direkt kompromittiert wurde. Zum Schutz persönlicher Daten müssen jedoch unverzüglich Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Die Push-Benachrichtigung enthält außerdem Hinweise dazu, an wen man sich für Hilfe wenden kann. Nutzern wird empfohlen, Lockdown Mode (Spezialschutzmodus) zu aktivieren. Diese Funktion erschwert erfolgreiche Spyware-Angriffe erheblich. Laut Apple ist bislang kein Gerät mit aktiviertem Lockdown Mode erfolgreich kompromittiert worden.

Obwohl Angriffe durch Spionagesoftware selten vorkommen, hat die starke Ausweitung von Überwachungstechnologien in den vergangenen Jahren deren Missbrauch begünstigt. Solche Werkzeuge werden häufig gegen Kritiker und Aktivisten der Zivilgesellschaft eingesetzt. Nach Einschätzung des Citizen-Lab-Forschers Scott-Railton sind diese neuen Push-Benachrichtigungen, seit Apple 2021 seine Sicherheitswarnungen eingeführt hat, ein wichtiger Schritt, um Nutzer dazu zu bewegen, Hilfe beim Schutz ihrer Geräte zu suchen.