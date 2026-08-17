Martin Ødegaard warnt die Rivalen des FC Arsenal

Arsenal hat den ersten Titel der Saisonvorbereitung gewonnen und seine ernsthaften Ambitionen im englischen Fußball erneut unterstrichen. Im Community Shield im Principality Stadium in Cardiff bezwang die Mannschaft von Mikel Arteta ihren Gegner souverän und zeigte vor der neuen Saison ihre Klasse. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com zeigte der Londoner Klub in dieser Partie eine äußerst disziplinierte und überzeugende Leistung. Dank der Tore von Riccardo Calafiori, Kai Havertz und Kapitän Martin Ødegaard ging ein weiterer Pokal ins Emirates Stadium.

Eine klare Ansage vor dem Titelkampf

Nach dem Spiel richtete Kapitän Martin Ødegaard eine deutliche Warnung an die Rivalen des FC Arsenal und betonte, dass der Klub in allen Wettbewerben gewinnen wolle. Der norwegische Mittelfeldspieler erklärte, die Mannschaft habe in der vergangenen Zeit den Geschmack des Sieges kennengelernt und sei bereit, dieses Gefühl erneut zu erleben.

«Wir haben großartigen Fußball gezeigt und unsere Klasse unter Beweis gestellt. Wir haben bewiesen, dass wir bereit und ernsthaft sind und wieder gewinnen wollen. Wenn man einmal gespürt hat, wie sich ein Sieg anfühlt, möchte man ihn wiederholen. Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen», sagte Ødegaard nach dem Gewinn der Trophäe.

Neue Spieler feiern ihr Debüt

Auch die neuen Spieler, die in dieser Partie zum Einsatz kamen, zeigten, dass sie sich schnell in das Mannschaftsspiel eingefügt hatten. Besonders Bruno Guimarães verdiente sich mit seiner Aktivität im Mittelfeld das Lob des Kapitäns. Ødegaard hob hervor, dass sich der Brasilianer bereits vom ersten Tag an ganz natürlich in die Mannschaft integriert habe.

Auch Christos Tzolis, der auf dem Flügel agierte, überzeugte und bereitete zwei Tore vor. Trainer Mikel Arteta machte keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit mit der Saisonvorbereitung und der Leistung seiner Mannschaft.

Der Sieg war der 18. Community Shield in der Geschichte des FC Arsenal. Damit liegen die Londoner in dieser Statistik weiterhin drei Trophäen hinter Rekordsieger Manchester United, der 21 Titel gewonnen hat. Cheftrainer Mikel Arteta betonte, dass dieser Erfolg einen neuen Standard für die Mannschaft darstelle und eine äußerst umkämpfte Saison bevorstehe.