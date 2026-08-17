Martin Ødegaard warnt die Rivalen des FC Arsenal

·5·Sport
Martin Ødegaard warnt die Rivalen des FC Arsenal

Arsenal hat den ersten Titel der Saisonvorbereitung gewonnen und seine ernsthaften Ambitionen im englischen Fußball erneut unterstrichen. Im Community Shield im Principality Stadium in Cardiff bezwang die Mannschaft von Mikel Arteta ihren Gegner souverän und zeigte vor der neuen Saison ihre Klasse. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com zeigte der Londoner Klub in dieser Partie eine äußerst disziplinierte und überzeugende Leistung. Dank der Tore von Riccardo Calafiori, Kai Havertz und Kapitän Martin Ødegaard ging ein weiterer Pokal ins Emirates Stadium.

Eine klare Ansage vor dem Titelkampf

Nach dem Spiel richtete Kapitän Martin Ødegaard eine deutliche Warnung an die Rivalen des FC Arsenal und betonte, dass der Klub in allen Wettbewerben gewinnen wolle. Der norwegische Mittelfeldspieler erklärte, die Mannschaft habe in der vergangenen Zeit den Geschmack des Sieges kennengelernt und sei bereit, dieses Gefühl erneut zu erleben.

«Wir haben großartigen Fußball gezeigt und unsere Klasse unter Beweis gestellt. Wir haben bewiesen, dass wir bereit und ernsthaft sind und wieder gewinnen wollen. Wenn man einmal gespürt hat, wie sich ein Sieg anfühlt, möchte man ihn wiederholen. Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen», sagte Ødegaard nach dem Gewinn der Trophäe.

Neue Spieler feiern ihr Debüt

Auch die neuen Spieler, die in dieser Partie zum Einsatz kamen, zeigten, dass sie sich schnell in das Mannschaftsspiel eingefügt hatten. Besonders Bruno Guimarães verdiente sich mit seiner Aktivität im Mittelfeld das Lob des Kapitäns. Ødegaard hob hervor, dass sich der Brasilianer bereits vom ersten Tag an ganz natürlich in die Mannschaft integriert habe.

Auch Christos Tzolis, der auf dem Flügel agierte, überzeugte und bereitete zwei Tore vor. Trainer Mikel Arteta machte keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit mit der Saisonvorbereitung und der Leistung seiner Mannschaft.

Der Sieg war der 18. Community Shield in der Geschichte des FC Arsenal. Damit liegen die Londoner in dieser Statistik weiterhin drei Trophäen hinter Rekordsieger Manchester United, der 21 Titel gewonnen hat. Cheftrainer Mikel Arteta betonte, dass dieser Erfolg einen neuen Standard für die Mannschaft darstelle und eine äußerst umkämpfte Saison bevorstehe.

ArsenalMartin ØdegaardMikel ArtetaCommunity ShieldEnglischer Supercup
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Glänzender Start: Shomurodov trifft – ein erbittertes Rennen um die Torjägerkanone beginnt!Glänzender Start: Shomurodov trifft – ein erbittertes Rennen um die Torjägerkanone beginnt!Heute, 12:06Irischer Star spricht offen über Islam Makhachevs Sieg...Irischer Star spricht offen über Islam Makhachevs Sieg...Heute, 12:02Jose Mourinho lobt die Spieler von Real MadridJose Mourinho lobt die Spieler von Real MadridHeute, 11:58Como plant Transfer von Chelsea-Stürmer Liam DelapComo plant Transfer von Chelsea-Stürmer Liam DelapHeute, 11:58Alan Pardew: Arsenal ihren Premier-League-Rivalen klar überlegenAlan Pardew: Arsenal ihren Premier-League-Rivalen klar überlegenHeute, 11:39Entscheidende Phase: Auf welchem Platz liegt Javokhir Sindorov in der Turniertabelle?Entscheidende Phase: Auf welchem Platz liegt Javokhir Sindorov in der Turniertabelle?Heute, 11:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt