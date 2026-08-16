Arsenal und Manchester City geben Aufstellungen für das Finale bekannt

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Arsenal und Manchester City geben Aufstellungen für das Finale bekannt

Arsenal und Manchester City treffen im Finale des englischen Supercups aufeinander. Das Spiel beginnt um 19:00 Uhr. Beide Teams sollen in einem 4-2-3-1-System antreten. David Raya hütet das Tor von Arsenal, während Kai Havertz im Angriff aufläuft. „Manchester City“ setzt im Angriffszentrum auf Erling Haaland. Angaben zu den Ersatzspielern, Trainern und dem Stadionnamen sind in dieser Information nicht enthalten.

Startelf von Arsenal:

• David Raya

• Ben White

• Cristian Mosquera

• Gabriel Magalhaes

• Riccardo Calafiori

• Myles Lewis-Skelly

• Bruno Guimaraes

• Noni Madueke

• Martin Odegaard

• Christos Tzolis

• Kai Havertz

Startelf von Manchester City:

• Gianluigi Donnarumma

• Nico O'Reilly

• Josko Gvardiol

• Ruben Dias

Abdukodir Khusanov

• Elliot Anderson

• Mateo Kovacic

• Jeremy Doku

• Phil Foden

• Antoine Semenyo

• Erling Haaland

Martin Odegaard führt Arsenal als Kapitän aufs Feld. Bei Manchester City trägt Ruben Dias die Kapitänsbinde.

ArsenalManchester CityErling HaalandMartin ØdegaardRúben Dias
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Nodirbek Razzokov
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