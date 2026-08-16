in einem Spiel, das im englischen Fußball als offizieller Beginn der neuen Saison gilt Arsenal einen überzeugenden Sieg gegen einen der Hauptkonkurrenten, Manchester City Der Erfolg mit drei Toren sicherte dem Londoner Klub den zehnten Community Shield (Supercup). Die Partie war mehr als nur ein Spiel um einen Ehrentitel und zeigte deutlich, in welch starker Form sich Mikel Artetas Mannschaft vor der kommenden Ligasaison befindet. Darüber berichtet Goal.com in einer Meldung .

Die Gunners dominierten die Partie über weite Strecken und ließen dem Gegner kaum Chancen. In einem Spiel, das als logische Fortsetzung des intensiven Titelkampfs der vergangenen Saison wirkte, Arsenal neutralisierte das Angriffspotenzial des Gegners vollständig und entschied die Partie zu seinen Gunsten. Der Sieg zeigte, dass die Mannschaft für die neue Saison nicht nur taktisch, sondern auch mental bereit ist.

Martin Ødegaards starke Leistung und seine Führungsqualitäten

Einer der Hauptdarsteller der Partie warKapitän Martin Ødegaard . Der norwegische Mittelfeldspieler bot eine echte Meisterleistung und lenkte die Angriffe seiner Mannschaft gekonnt. Seine Leistung wurde von Experten und Fans gleichermaßen hoch gelobt.

Laut den Daten des Statistikportals Squawka zeigte Martin Ødegaard eine herausragende Leistung:

Er brachte alle drei Dribblings erfolgreich zu Ende;

Beide seiner Schüsse gingen aufs Tor;

Seine Passquote lag bei 95 Prozent: 55 seiner 58 Zuspiele kamen bei Mitspielern an.

Diese Werte bestätigten erneut, wie wichtig der Mittelfeldspieler nicht nur im Angriff, sondern auch bei der Ballkontrolle ist.

Erling Haalands unglücklicher Abend

WährendKapitän zum Helden des Abends wurde, verlief die Partie fürStürmer Erling Haaland enttäuschend und glanzlos. Der norwegische Torjäger war auf dem Platz kaum zu sehen und blieb weit hinter seiner gewohnten Gefährlichkeit zurück. Die Abwehrspieler des Londoner Klubs schalteten ihn vollständig aus und versperrten die Passwege zu ihm.

Laut der Quelle zeigten Erling Haalands Statistiken deutlich, wie schwer er es im Spiel hatte. Er berührte den Ball nur siebenmal, spielte fünf Pässe und gab zwei Schüsse ab, von denen einer aufs Tor ging. Im gegnerischen Strafraum kam Haaland nur zweimal an den Ball und vergab eine klare Chance. Außerdem stand er einmal im Abseits und gewann keinen einzigen Zweikampf.

Die beendete Partie hat für Arsenal erneut bewiesen, dass der Klub in der kommenden Saison zu den Hauptanwärtern auf den Meistertitel gehören wird. Manchester City wird sich hingegen mit wirksamen Gegenmaßnahmen gegen seinen führenden Angreifer auseinandersetzen müssen.