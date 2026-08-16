Arsenal schlägt Manchester City im Community Shield

·2·Sport
Arsenal schlägt Manchester City im Community Shield

Die ersten Minuten des Community-Shield-Spiels in Cardiff waren für die Fans voller echter Sensationen. Wie Goal.com berichtet, begann das Duell zwischen Arsenal und Manchester City unter der völligen Dominanz des Londoner Klubs, der den Gegner bereits vor der Halbzeit in große Schwierigkeiten brachte. Die Tore von Riccardo Calafiori und Kai Havertz bescherten der Mannschaft von Mikel Arteta zur Pause eine komfortable 2:0-Führung. Goal.com berichtet .

Ein intensives Spiel beginnt mit Rekorden

Arsenal startete vom Anpfiff an einen schnellen Angriff, und Riccardo Calafiori traf nach einer herausragenden Vorlage von Myles Lewis-Skelly. Nur 24 Sekunden nach Spielbeginn überwand der italienische Verteidiger den von Gianluigi Donnarumma gehüteten Kasten. Der Blitztreffer wurde offiziell als schnellstes Tor in der Geschichte des Community Shield registriert und war zugleich das viertschnellste Tor in der Geschichte Arsenals.

Der Londoner Klub ließ in seiner Dominanz nicht nach und erzielte in der 28. Minute auch das zweite Tor. Martin Ødegaard spielte von der rechten Seite eine gefährliche Flanke in den Strafraum. Debütant Christos Tzolis legte den Ball am langen Pfosten per Kopf in eine günstige Position zurück, ehe Kai Havertz aus kurzer Distanz sicher zum 2:0 vollendete.

Eine schwere Prüfung für Enzo Maresca

Arsenals Mittelfeld, verstärkt durch den kostspieligen Neuzugang Bruno Guimarães, übernahm im Zentrum des Spielfelds die vollständige Kontrolle. Manchester City agierte völlig anders als in den vorherigen Spielen und konnte vor dem Tor von David Raya kaum Gefahr erzeugen. Das Fehlen erfahrener Spieler wirkte sich negativ auf die Mannschaftsleistung aus und brachte das Team des neuen Cheftrainers Enzo Maresca in eine schwierige Lage.

Das schwache Auftreten von Manchester City blieb den Arsenal-Fans im Stadion nicht verborgen. Bereits in der 31. Minute begannen die Tribünen, den neuen Trainer Enzo Maresca mit lauten, spöttischen Gesängen offen zu verhöhnen: „Morgen wirst du entlassen.“

Arsenal behielt bis zum Halbzeitpfiff die vollständige Kontrolle über den Ballbesitz und ließ dem Gegner keine einzige klare Torchance. Die Spieler von Manchester City konnten weder präzise Pässe spielen noch die gegnerische Abwehr durchbrechen. Somit gingen die Gastgeber mit einem überzeugenden Vorsprung in die Pause.

ArsenalManchester CityCommunity ShieldRiccardo CalafioriEnzo Maresca
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ethan Nwaneri könnte Arsenal verlassen, Milan zeigt Interesse an einem TransferEthan Nwaneri könnte Arsenal verlassen, Milan zeigt Interesse an einem TransferHeute, 19:35Milan holt wichtige Spieler ins Training zurückMilan holt wichtige Spieler ins Training zurückHeute, 19:32Juventus verhandelt über den Transfer von Emiliano MartínezJuventus verhandelt über den Transfer von Emiliano MartínezHeute, 19:11Jürgen Klopp nimmt seine Arbeit bei der deutschen Nationalmannschaft aufJürgen Klopp nimmt seine Arbeit bei der deutschen Nationalmannschaft aufHeute, 18:52Arsenal und Manchester City geben Aufstellungen für das Finale bekanntArsenal und Manchester City geben Aufstellungen für das Finale bekanntHeute, 18:13Anthony Gordon feiert sein Debüt für BarcelonaAnthony Gordon feiert sein Debüt für BarcelonaHeute, 16:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026