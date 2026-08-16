Arsenal schlägt Manchester City im Community Shield

Die ersten Minuten des Community-Shield-Spiels in Cardiff waren für die Fans voller echter Sensationen. Wie Goal.com berichtet, begann das Duell zwischen Arsenal und Manchester City unter der völligen Dominanz des Londoner Klubs, der den Gegner bereits vor der Halbzeit in große Schwierigkeiten brachte. Die Tore von Riccardo Calafiori und Kai Havertz bescherten der Mannschaft von Mikel Arteta zur Pause eine komfortable 2:0-Führung. Goal.com berichtet .

Ein intensives Spiel beginnt mit Rekorden

Arsenal startete vom Anpfiff an einen schnellen Angriff, und Riccardo Calafiori traf nach einer herausragenden Vorlage von Myles Lewis-Skelly. Nur 24 Sekunden nach Spielbeginn überwand der italienische Verteidiger den von Gianluigi Donnarumma gehüteten Kasten. Der Blitztreffer wurde offiziell als schnellstes Tor in der Geschichte des Community Shield registriert und war zugleich das viertschnellste Tor in der Geschichte Arsenals.

Der Londoner Klub ließ in seiner Dominanz nicht nach und erzielte in der 28. Minute auch das zweite Tor. Martin Ødegaard spielte von der rechten Seite eine gefährliche Flanke in den Strafraum. Debütant Christos Tzolis legte den Ball am langen Pfosten per Kopf in eine günstige Position zurück, ehe Kai Havertz aus kurzer Distanz sicher zum 2:0 vollendete.

Eine schwere Prüfung für Enzo Maresca

Arsenals Mittelfeld, verstärkt durch den kostspieligen Neuzugang Bruno Guimarães, übernahm im Zentrum des Spielfelds die vollständige Kontrolle. Manchester City agierte völlig anders als in den vorherigen Spielen und konnte vor dem Tor von David Raya kaum Gefahr erzeugen. Das Fehlen erfahrener Spieler wirkte sich negativ auf die Mannschaftsleistung aus und brachte das Team des neuen Cheftrainers Enzo Maresca in eine schwierige Lage.

Das schwache Auftreten von Manchester City blieb den Arsenal-Fans im Stadion nicht verborgen. Bereits in der 31. Minute begannen die Tribünen, den neuen Trainer Enzo Maresca mit lauten, spöttischen Gesängen offen zu verhöhnen: „Morgen wirst du entlassen.“

Arsenal behielt bis zum Halbzeitpfiff die vollständige Kontrolle über den Ballbesitz und ließ dem Gegner keine einzige klare Torchance. Die Spieler von Manchester City konnten weder präzise Pässe spielen noch die gegnerische Abwehr durchbrechen. Somit gingen die Gastgeber mit einem überzeugenden Vorsprung in die Pause.