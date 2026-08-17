Misserfolgreiches Debüt für Enzo Maresca und ein 120 Jahre alter Negativrekord

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Misserfolgreiches Debüt für Enzo Maresca und ein 120 Jahre alter Negativrekord

Die Amtszeit von Enzo Maresca als Cheftrainer von Manchester City begann mit einem schmerzhaften Rückschlag. Das Team verlor im englischen Supercup, dem Community Shield, deutlich mit 0:3 gegen Arsenal. Wie Goal.com berichtet, stellte der Trainer mit diesem Ergebnis einen 120 Jahre alten Negativrekord der Vereinsgeschichte ein und räumte ein, dass die Mannschaft ihre Leistung deutlich steigern müsse. Goal.com berichtet .

Die Partie im Principality Stadium begann für die Citizens katastrophal. Nur 23 Sekunden nach dem Anpfiff erzielte Riccardo Calafiori das erste Tor und schockte die Abwehr von Manchester City. Der frühe Treffer veränderte die Dynamik des Spiels vollständig zugunsten des amtierenden englischen Premier-League-Meisters.

Details zur Niederlage und der Negativrekord

Noch vor der Halbzeit verdoppelte Kai Havertz den Vorsprung. In der zweiten Hälfte trug sich Martin Ødegaard ebenfalls in die Torschützenliste ein und besiegelte den deutlichen 3:0-Sieg von Arsenal. Die Niederlage machte Enzo Maresca zum Besitzer eines zweifelhaften Rekords. Er wurde zu einem der Trainer in der Vereinsgeschichte, die gleich in ihrem ersten Pflichtspiel die höchste Niederlage kassierten.

Statistiken zufolge hatte es ein derart erfolgloses Debüt zuletzt vor mehr als 100 Jahren gegeben, genauer gesagt 1906 unter Harry Newbould. Auch damals verlor Manchester City gegen Arsenal, und zwar mit 1:4. Die Wiederholung dieser Geschichte bereitet den Fans Sorgen.

Die Einschätzung des Trainers und die Probleme des Teams

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab Enzo Maresca offen zu, dass das früh kassierte Tor in den ersten Sekunden die Partie entschieden habe. Seinen Worten zufolge versuchten die Spieler, den Ausgleich zu erzielen, und hatten vor dem zweiten Gegentor drei oder vier gute Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen.

Laut Daten von FotMob wurden Erling Haaland und Phil Foden während der Partie von der gegnerischen Abwehr abgeschirmt und erhielten nicht genügend Zuspiele. Manchester City gab 12 Schüsse ab, davon fünf auf das Tor, doch der Wert der erwarteten Tore (xG) lag bei lediglich 0,8. Das verdeutlicht die geringe Effizienz im Angriff.

Maresca betonte, dass die Saison gerade erst begonnen habe und die Mannschaft noch viel Arbeit vor sich habe, selbst nach gewonnenen Spielen. Seiner Ansicht nach sind Zeit und harte Arbeit nötig, damit jeder Mannschaftsteil die geforderte Leistung zeigen kann.

Enzo MarescaManchester CityArsenalCommunity ShieldPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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