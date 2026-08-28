Ist Raphinha die neue „Neun“? Flick enthüllt alle Geheimnisse nach dem Sieg!

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Ist Raphinha die neue „Neun“? Flick enthüllt alle Geheimnisse nach dem Sieg!

Der FC Barcelona startete mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao am ersten Spieltag der La Liga in die neue Saison. Nach dem Spiel sprach der katalanische Cheftrainer Hansi Flick in einem Interview mit der Marca ausführlich über die Spieldetails, die herausgespielten Chancen und die neuen Rollen seiner Spieler.

Der deutsche Trainer zeigte sich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und hob insbesondere die taktische Balance zwischen Angriff und Abwehr hervor.

Ist Raphinha der neue Mittelstürmer?

Hansi Flick äußerte sich zu den Bewegungen des brasilianischen Flügelspielers Raphinha als „falsche Neun“ oder Mittelstürmer:

  • Flexibilität und Pressing: „Ich weiß nicht, ob Raphinha die beste ‚Neun‘ ist, aber in meinem Plan ist es wichtig, dass die Anweisungen funktionieren, egal auf welcher Position er spielt. Aufgrund seiner ständigen Bewegung, seiner scharfen Läufe in den Raum ohne Ball und seines Pressings gegen den Gegner passt diese Rolle sehr gut zu ihm“, sagte Flick.

  • Chancenauswertung: „Wir wissen genau, wie wir angreifen müssen, und wir haben heute ein großartiges Spiel gemacht. Wir haben viele gefährliche Situationen kreiert, aber nur zwei Tore erzielt. Beim Stand von 1:0 fehlte uns in einigen Situationen die Ruhe, aber die weiße Weste zu behalten, ist unser größter Erfolg.“

„Er hat mich überrascht“ — Großes Lob für Espart

Der Trainer lobte besonders die Fähigkeiten des jungen Talents Espart, der auf der linken Seite eine glänzende Leistung zeigte:

  • Technik und Vielseitigkeit: Espart agierte nicht nur im Angriff, sondern auch in der Defensive äußerst zuverlässig;

  • Top-Spieler: „Seine Leistung auf der linken Seite hat mich heute wirklich überrascht. Er ist ein Top-Spieler. Wie wir alle hat er noch großes Potenzial für weiteres Wachstum, aber schon jetzt ist er ein fantastischer Spieler“, betonte Hansi Flick.

Der FC Barcelona ist mit einem souveränen Sieg und neuen taktischen Ansätzen in die neue La-Liga-Saison gestartet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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